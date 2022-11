realme 10 5G może Cię rozczarować i zapragniesz poprzednika

Zbyt pospolity.

Źródło: China Telecom

Specyfikacja realme 10 5G

Cena i dostępność realme 10 5G

Jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje realme 10 5G, który podobnie, jak model z poprzedniej generacji będzie gorszy od wariantu 4G, a do tego jeszcze tańszy, aczkolwiek ze wsparciem dla sieci nowej generacji. Czy będzie zatem smartfonem interesującym? Sprawdźmy.Nie będę ukrywał, że seria realme 9 jest jedną z ciekawszych w ofercie marki, gdyż zawiera bardzo zróżnicowane smartfony pod względem specyfikacji. I choć wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie w przypadku najnowszej generacji, to jednak mam niedoparte wrażenie, że marka bazuje już na swojej popularności i nieco odpuściła sobie staranie się. Wystarczy bowiem spojrzeć na realme 10 4G, a także realme 10 5G. Oba smartfony niby są w porządku, ale niestety bazują na podzespołach dobrze znanych z innych modeli - brakuje w nich powiewu świeżości. I pisze to w kontekście wyłącznie specyfikacji, gdyż design mocno się zmienił, aczkolwiek jest to i tak powielanie tego, co już widzieliśmy w tanich realme C i realme 9i 5G Czym zatem realme chce przekonać do nadchodzącego modelu realme 10 5G? Sprawdźmy.realme 10 5G wyposażony zostanie w 6.58-calowy wyświetlacz typu IPS LCD, który charakteryzuje się rozdzielczością FullHD+ (1080 x 2408 pikseli), jak również częstotliwością odświeżania do 90 Hz. Wyświetlacz przed uszkodzeniami zabezpieczony zostanie szkłem, aczkolwiek nie ma informacji jakim. W wycięciu w kształcie kropli wody umieszczony ma zostać 8-megapikselowy aparat do selfie. Na tylnym panelu urządzenia zastosowane zostaną natomiast trzy aparaty z diodą doświetlającą LED. Zestaw ten ma składać się z 50-megapikselowego aparatu głównego z przysłoną obiektywu f/1.8, 0.3-megapikselowego czujnika głębi i kolejnego zapychacza w postaci kamery do makrofotografii o matrycy 2MP.Wydajność w smartfonie realme 10 5G zapewni układ MediaTek Dimensity 700. SoC ma występować w towarzystwie do 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x i nawet 256 GB pamięci zarezerwowanej na dane i aplikacje (UFS 2.2). W urządzeniu znajdzie się dedykowane gniazdo microSD, które zapewni dodatkową pamięć poprzez implementację karty. Telefon działać będzie na systemie operacyjnym Android 12 z interfejsem realme UI 3.0.MediaTek Dimensity 700 wytworzony został w 7 nm procesie litograficznym i składa się z ośmiordzeniowego procesora bazującego na rdzeniach ARM Cortex-A76 o taktowaniu 2.2 GHz, układu graficznego ARM Mali-G57 MC2 do 900MHz, a także modemu 5G.Energię dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsłuży zapewne ładowanie o mocy 33 W. Telefon zaoferuje funkcje bezpieczeństwa, takie jak czytnik skaner linii papilarnych umieszczony na boku i zintegrowany z włącznikiem i odblokowywanie twarzą AI.Pozostała specyfikacja realme 10 5G ma obejmować obsługę dwóch kart SIM, dwuzakresowy moduł WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, port USB typu C i gniazdo słuchawkowe 3.5 mm.Jak wynika z informacji przekazanych przez China Telecom, realme 10 5G będzie dostępny w dwóch wariantach: 8 GB RAM + 128 GB pamięci za 1399 juanów (~193 dolarów) oraz 8 GB RAM + 256 GB pamięci za 1599 juanów (~220 dolarów). Na liście podano również, że urządzenie będzie można kupić od 17 listopada. Będzie sprzedawany w odcieniach bieli i czerni.Źródło: China Telecom / fot. tyt. realme