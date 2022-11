Promocje na Dzień Singla z AliExpress - telefony i akcesoria (kupony)

Garść promocji na smartfony i akcesoria.

11SInstalki6 - $6 zniżki przy wydanych $50

- $6 zniżki przy wydanych $50 11SInstalki12 - $12 zniżki przy wydanych $100

- $12 zniżki przy wydanych $100 11SInstalki18 - $18 zniżki przy wydanych $150

- $18 zniżki przy wydanych $150 11SInstalki24 - $24 zniżki przy wydanych $200

- $24 zniżki przy wydanych $200 11SInstalki31 - $31 zniżki przy wydanych $260

- $31 zniżki przy wydanych $260 11DSale3 - $3 zniżki przy wydanych $40

- $3 zniżki przy wydanych $40 11DSale7 - $7 zniżki przy wydanych $80

- $7 zniżki przy wydanych $80 11DSale12 - $12 zniżki przy wydanych $120

- $12 zniżki przy wydanych $120 11DSale17 - $17 zniżki przy wydanych $170

- $17 zniżki przy wydanych $170 11DSale23 - $23 zniżki przy wydanych $230

- $23 zniżki przy wydanych $230 11D60Sale6 - $6 zniżki przy wydanych $60

- $6 zniżki przy wydanych $60 11D90Sale10 - $10 zniżki przy wydanych $90

11SUPERInstalki7 - $7 zniżki przy wydanych $45

- $7 zniżki przy wydanych $45 11SUPERInstalki11 - $11 zniżki przy wydanych $70

- $11 zniżki przy wydanych $70 11SUPERInstalki16 - $16 zniżki przy wydanych $110

- $16 zniżki przy wydanych $110 11SUPERInstalki22 - $22 zniżki przy wydanych $160

11EXTRA4 - $4 zniżki przy wydanych $20

- $4 zniżki przy wydanych $20 11EXTRA9 - $9 zniżki przy wydanych $45

- $9 zniżki przy wydanych $45 11EXTRA29 - $29 zniżki przy wydanych $145

1. Bezprzewodowa ładowarka samochodowa VIKEFON 30W

VIKEFON

2. Multi ładowarka ASOMETECH AS888W

Porty USB1/USB2/USB3: 5V/1A - 5V/2,4A

5V/1A - 5V/2,4A Port USB3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 4,5V/5A, 5V/4,5A, (QC3.0 / SFCP 22,5W)

5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 4,5V/5A, 5V/4,5A, (QC3.0 / SFCP 22,5W) Port USB-C PD65W: 5V/3A, 9V/2A, 12V/3A, 15V/3A, 20V3,25A (PD / PPS)

5V/3A, 9V/2A, 12V/3A, 15V/3A, 20V3,25A (PD / PPS) Port USB-V PD20W: 5V/3A, 9V/2,2A, 12V/1,67A (PD 20W)

5V/3A, 9V/2,2A, 12V/1,67A (PD 20W) Płytka indukcyjna 1: 15W, 10W, 7,5W, 5W (wspiera szybkie ładowanie 15W)

15W, 10W, 7,5W, 5W (wspiera szybkie ładowanie 15W) Płytka indukcyjna 2 : 15W, 10W, 7,5W, 5W (wspiera szybkie ładowanie 15W)

ASOMETECH AS888W

3. Xiaomi Power Bank 3 30000mAh

Xiaomi Power Bank 3

4. Splecione kable Toocki

Toocki

5. Smartfon UMIDIGI A11

UMIDIGI A11

6. Pancerny smartfon Oukitel WP19

Oukitel WP19

11SInstalki31

7. Pancerny telefon Doogee S98

DOOGEE S98 (8/256GB)

11SInstalki31

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was listę promocji na smartfony i akcesoria do nich. Na liście znajdziemy produkty od marek takich jak UMIDIGI, Oukitel czy DOOGEE.Przypominamy również o kodach rabatowych, które można wykorzystać podczas Wyprzedaży 11.11 . Przedstawiamy je poniżej:Poniższe kody możemy wykorzystać na stronie Wyprzedaż 11.11 Bestsellery Natomiast te kupony wykorzystamy na stronie 20% off Uniwersalna ładowarka samochodowa firmy VIKEFON dla smartfonów obsługujących ładowanie indukcyjne. Ładowarka rozpoznaje telefon i dopasowuje do niego przekazywaną moc (7,5, 10, 15, 20 oraz 30W). Urządzenie posiada zabezpieczenia, które chronią przez przegrzaniem, spięciami i przepięciami. Ładowarkę bardzo łatwo zainstalujemy w samochodzie, przyczepiając ją do kratki nawiewu.Ładowarkę indukcyjnąkupimy za 64,61 zł ($13.06) Multi ładowarka o mocy 150W z 2 płytkami indukcyjnymi, 4 portami USB-A i 2 USB-C. ASOMETECH AS888W jest w stanie jednocześnie ładować indukcyjnie dwa urządzenia mocą 15W. Ładowarka jest kompatybilna z szeroką gamą urządzeń i posiada zabezpieczenia przed spięciami, przepięciami, przegraniem, itp.Multi ładowarkękupimy za 167,15 zł ($34.64) . Cena widoczna w koszyku.Power Bank Xiaomi o pojemności 30000 mAh wspierająca ładowanie trzech urządzeń jednocześnie. Urządzenie wyposażono w dwa porty USB-A oraz jeden port USB-C wspierający szybkie ładowanie 18W.kupimy za 194,43 zł ($38.89) . Cena widoczna w koszyku.Splecione kable Toocki dostępne w dwóch wariantach - USB-A na USB-C (66W/6A) oraz USB-C na USB-C (PD 100W/5A). Oba kable przesyłają dane z prędkością 480 MB/s. Wbudowany wyświetlacz pokazuje prędkość ładowania urządzenia.Kablekupimy za 0,05 zł ($0.01) . Cena dla nowych klientów.Umidigi A11 wyposażono w 6,53-calowy ekran HD o proporcjach 20:9. Cechą wyróżniającą ten telefon jest obecność termometru na podczerwień, który może zmierzyć nam temperaturę bezkontaktowo w kilka sekund. Boki A11 pokryte są metalową ramką zaś na plecach położono matowe szkło AG by nadać mu elegancki wygląd.Urządzenie działa na systemie Android 11 zasilanym 8-rdzeniowym procesorem Heli G25. Do robienia zdjęć posłuży nam potrójny aparat 16 + 8 + 5 Mpix natomiast selfie zrobimy za pomocą kamerki frontowej 8 Mpix. Długi czas pracy zapewnia bateria o pojemności 5150 mAh.Smartfon(3/64 GB Global) kupimy za 584,07 zł ($117.55) . Cena widoczna w koszyku. Wysyłka z Hiszpanii.Oukitel WP19 wyposażony w 6,78-calowy wyświetlacz FHD+ (2460 x 1080 px) o proporcjach 20,5:9. Smartfon odporny jest na wodę, kurz oraz wstrząsy (IP68, IP69 oraz MIL-STD-810H). WP19 działa na systemie Android 12 i napędzany jest przez procesor MediaTek Helio G95.Producent zdecydował się wyposażyć Oukitel WP19 w obiektyw 64 Mpix SAMSUNG S5K, kamerkę noktowizyjną SONY IMX350 oraz „oczko” 2 Mpix do zdjęć makro. Cztery umieszczone na tyle emitery IR pozwalają na robienie wyraźnych zdjęć nawet w ciemności. Osoby lubiące spędzać wolny czas podróżując z pewnością docenią baterię o pojemności 21000 mAh i opcję wykorzystania WP19 jako power banka dla innych urządzeń.Smartfon(8/256 GB) kupimy za 1306,75 zł ($262.59) korzystając z kuponuGłówną atrakcją smartfona jest ekran umieszczony na plecach urządzenia, ale nie jest to jego jedyny atut. S98 został zaprojektowany by wytrzymać naprawdę dużo. Jest kurzo i wodoodporny, nie straszne mu są też upadki z wysokości 1,5 metra. Poradzi sobie także w ekstremalnych warunkach pogodowych czego potwierdzeniem jest certyfikat MIL-STD-810G.Doogee S98 działa na systemie Android 12, który wg obietnic producenta, wspierany będzie przez co najmniej 3 lata łatkami bezpieczeństwa i aktualizacjami. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Helio G96 wspierany przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Całość domyka kamerka noktowizyjna 20 Mpix oraz bateria 6000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 33W.Pancerny smartfonkupimy za 1263,70 zł ($254.79) korzystając z kodu