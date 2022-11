Smartfon, którym zaskoczyłam znajomych. Dlaczego przyciągnął ich uwagę?

Kolejne urządzenie z serii nova 10 trafiło w moje ręce.

Smartfon przyciągający wzrok

"Fajny, pokaż"

“Ty, ale płynnie to wszystko jakoś tak dziwnie działa”

Niepowtarzalne chwile w obiektywie

Na przestrzeni kilku ostatnich lat przez moje ręce przewinęła się cała masa urządzeń. Jedne polubiłam, inne wręcz pokochałam, a jeszcze inne wspominam... cóż, nie najlepiej. Moi znajomi niemal zawsze zwracają uwagę na testowane przeze mnie nowości. Przyzwyczaiłam się już do tego, że z ich ust bardzo często słyszę kwestię: "no świetny sprzęt, ale ile kosztuje? Pewnie dużo?". Przeważnie wzruszam ramionami i odpowiadam zgodnie z prawdą: "no tak, tanio nie jest". Od czasu do czasu w ramach swojej pracy użytkuję jednak urządzenia wyglądające i działające znacznie lepiej, niż sugerowałaby to ich cena. Tak było i tym razem.Nie sztuką jest stworzyć interesujący smartfon i sprzedawać go później w cenie będącej poza zasięgiem finansowym większości konsumentów. Sztuką jest zaproponować odbiorcom coś, co sprawi, że poczują oni, iż w możliwie niskiej cenie mogą nabyć sprzęt o świetnym wyglądzie i parametrach. Takich, których pozazdroszczą mu niektóre znacznie droższe urządzenia. Patrząc na reakcje bliskich mi osób nie mam wątpliwości, że nowyjest takim właśnie urządzeniem.Ludzie są wzrokowcami i nie ma sensu ukrywać faktu, że wygląd jest przeważnie pierwszą cechą elektroniki użytkowej, na jaką zwracamy uwagę. Smartfon obok którego trudno jest przejść obojętnie przyciągnie spojrzenie znacznie szybciej, niż ten prezentujący się identycznie jak ¾ modeli dostępnych w sprzedaży.jest urządzeniem, obok którego trudno przejść obojętnie. Źródłem inspiracji dla jego designu były rzekomo. Nawiązują do nich błyszczące pierścienie wyspy aparatów, a także mieniące się pod wpływem światła logo serii nova. Trzeba przyznać, że detale te dobrze prezentują worazwersji kolorystycznej urządzenia, ale moim faworytem jest zupełnie nowa -.Jeżeli ktoś lubi się wyróżniać, będzie to doskonała propozycja.Gdy w miniony weekend udałam się na spotkanie ze znajomymi, to właśnie lazurowy kolor przykuł uwagę dwóch koleżanek.- usłyszałam, przekazując im smartfon.Huawei nova 10 SE to telefon bardzo, co w mig zostało dostrzeżone i docenione przez zainteresowane urządzeniem niewiasty. Jego masa wynosi 188 gramów, a dzięki grubości wynoszącej 7,39 milimetrów, szerokości 75,47 milimetrów i wysokości na poziomie 162,39 milimetrów doskonale leży nawet w drobnej, kobiecej dłoni.Zastanówcie się proszę, jakie elementy smartfonu oceniacie w pierwszej kolejności, gdy bierzecie go w swe dłonie? Ola i Ula w mig zwróciły uwagę na ekran i wcale im się nie dziwię. To właśnie wyświetlacze są tym, co większość osób jest w stanie szybko docenić... lub skrytykować. W tym przypadku trudno o krytykę.może wydawać się duży, ale jest tak tylko na papierze. Otaczające go ramki są doprawdy minimalistyczne, dzięki czemu wymiarami Huawei nova 10 SE przypomina raczej telefony z mniejszymi matrycami.- powiedziała znajoma, która prawdopodobnie nie miała jeszcze styczności z wyświetlaczem szybszym niż 60-hercowy. Przesiadka na smartfon z częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz - jak w przypadku Huawei nova 10 SE - lub wyższą, to droga w jedną stronę. Wydajny i oszczędny procesor Qualcomm Snapdragon 680, w parze z 8 GB pamięci RAM pozwalają wykorzystać maksimum jego potencjału nie tylko w prostych apkach, ale też bardziej wymagających grach, gdzie da się odczuć również szybkie próbkowanie dotyku, wynoszące 270 Hz. Oferowane przez ekran pełne pokrycie palety barw P3 docenią z kolei miłośnicy filmów i seriali na Netflixie i innych platformach VOD - kto dziś nie korzysta z choć jednej z nich?Jak impreza, to i selfie. Zastosowany w nim aparat przedni to matryca 16 MP w rozmiarze 1/1.67 cala współpracująca z obiektywem o jasności f/2.2 z autofokusem. Rzadko spotykany w przednich kamerkach autofokus pozwala wszystkim osobom w kadrze wyglądać w trakcie wspólnej sesji zdjęciowej tak wyraźnie, jakby nigdy nie zapominały one wzmacniać swojego organizmu tabletkami ze znanej reklamy. Ha, ha.W pewnym momencie spotkania postanowiliśmy się przewietrzyć, wyjść z mieszkania i udać na spacer.Nocny spacer na mieście był idealnym momentem, aby sprawdzić możliwości fotograficzne urządzenia. Dobry tryb automatyczny to podstawa, ale istotnym jest to, by w smartfonie nie brakowało także opcji dla zaawansowanych użytkowników. W Huawei nova 10 SE uwagę zwracają chociażby dedykowany tryb portretowy, nocny czy supermakro.W trudnych warunkach oświetleniowych miał szansę się wykazać(z obiektywem f/1.9), wspierany przez sztuczną inteligencję. Algorytm płynnego łączenia wielu obrazów zapewnia tu lepszą redukcję szumów, poprawioną szczegółowość i odpowiednią jasność fotografii. Ola zrobiła nam kilka zdjęć portretowych z ładnym efektem rozmycia. Te wyglądały naprawdę przyzwoicie nie tylko dzięki jakości modułu głównego, ale też za sprawą sensora 2 Mpix odpowiadającego wraz z dedykowanym obiektywem właśnie za pomiar głębi tła.Spacer po mieście uświetniła seria zdjęć z aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym oraz nagrania zarejestrowane przez Tomka, który dorwał się do opcji jednoczesnego rejestrowania filmów z dwóch kamer na raz. Przednia i tylna, dwie tylne - decyduje użytkownik.