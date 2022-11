Dzień Singla na AliExpress. Najlepsze gadżety dla majsterkowiczów

Akcesoria dla tych co lubią majsterkować.

1. Cyfrowy watomierz

2. Wiertarka DEKO

DEKO DKCD16FU-Li

3. Poziomica laserowa DEKO 12 linii

4. Piła szablasta WOSAI

WOSAI WS-M20

5. Elektryczna wkrętarka Xiaomi Youpin

Xiaomi Youpin

6. Elektryczna kosiarka Drillpro

Drillpro

7. Elektryczna szlifierka Prostormer

Prostormer PTET091

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was listę kilu ciekawych gadżetów, które powinny zainteresować majsterkowiczów. Znajdziemy tu przyrządy, które będą pomocne zarówno w domu jak i ogrodzie.Dzień Singla na AliExpress przynosi ze sobą pulę kodów rabatowych z których aż żal nie skorzystać. Poniższe kody możemy wykorzystać na stronie Wyprzedaż 11.11 Poniższe kody wykorzystamy na stronie Wyprzedaż 11.11 Bestsellery Na koniec jeszcze kilka kodów rabatowych, które mogą zostać użyte na stronie 20% off Urządzenie oferuje 7 trybów monitorowania poboru energii w tym napięcie, częstotliwość, koszt (po skonfigurowaniu ustawień), kilowatogodziny, itd. Urządzenie wyposażono w duży wyświetlacz, więc bez problemu odczytamy z niego dane. Funkcja Memory zapamięta część pomiarów nawet gdy zabraknie prądu. Licznik posiada także funkcję alarmu, która powiadomi nas w wypadu wystąpienia przeciążenia.Cyfrowy watomiarz dostępny jest za 49,96 zł ($9.03) . Cena widoczna w koszyku.Wiertarka DEKO cechuje się prędkością obrotową w zakresie 0 – 350 lub 1350 obr./min przy momencie obrotowym wynoszącym 28 Nm. Urządzenie wygodnie leży w ręce dzięki swojemu ergonomicznemu kształtowi. Wiertarka wyposażona jest w światło LED by ułatwić pracę w warunkach słabego oświetlenia. DEKO DKCD16FU-Li sprawdzi się przy wierceniu w drewnie, metalu czy plastiku.Wiertarkękupimy za 148,95 zł ($30.04) korzystając z promocji Wydaj i zaoszczędź. Wysyłka z Polski.Poziomica laserowa DEKO DKLL12PB1 generuje 12 linii, które są widoczne do 30 metrów. Urządzenie automatycznie nanosi poziom (zakres: +/- 3 stopnie), a akumulator litowo-jonowy 3.7V 3000 mAh zapewnia do 12 godzin pracy. Sprzęt może działać w temperaturach od 0 do 50 stopni Celsjusza. W zestawie oprócz samej poziomicy znajdziemy też ładowarkę, okulary ochronne, obrotową podstawkę oraz ściankę magnetyczną.Poziomica laserowadostępna jest za 261 zł ($53.07) korzystając z promocji Wydaj i zaoszczędź. Wysyłka z Polski.Piła szablasta WOSAI WS-M20 wyposażona została w bezszczotkowy silnik o prędkości maksymalnej 3300 obr./min. Maksymalna głębokość cięcia piły wynosi 28 cm co pozwala jej przeciąć drewno, plastik PVC czy nawet metal.W zestawie znajdziemy akumulator 2AH oraz 4 piły do cięcia.Piłę szablastąkupimy za 361,87 zł ($72.70) . Cena widoczna w koszyku. Wysyłka z Hiszpanii.Wiertarka elektryczna Xiaomi Youpin z bezszczotkowym silnikiem osiągającym 1400 obr./min oraz momentem obrotowym 30 Nm. Wiertarka posiada wyświetlacz, który pokazuje obecny tryb pracy oraz poziom baterii. Tryby zmieniamy za pomocą pokrętła. Urządzenie przeznaczone do wiercenia w drewnie.Wiertarkadostępna jest za 513,57 zł ($106.05) . Cena widoczna w koszyku.Kosiarka Drillpro z silnikiem 900W. Wyposażono ją w trzy rodzaje ostrzy - plastikowy do przycinania trawników, metalowy do chwastów oraz brzeszczot ze stopu do upraw, krzewów, itd. Urządzenia jest łatwe do przenoszenia, a długość wału regulujemy teleskopowo (od 99 do 135 cm).Elektryczną kosiarkękupimy za. Cena widoczna w koszyku. Wysyłka z Czech.Szlifierka z bezszczotkowym silnikiem 12V osiągającym 18500 obr./min. Bezszczotkowy silnik generuje mniej ciepła i jest wydajniejszy od tradycyjnych silników o 20 - 30% przez co szlifierka posłuży nam przez bardzo długi czas. Urządzenie nadaje się do cięcia metalu, drewna i płytek.Szlifierkado kupienia za 173,24 zł ($35.52) . Wysyłka z Hiszpanii.