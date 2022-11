Poznaj Infinix Zero 5G 2023. Dobra alternatywa dla Redmi Note 12 Pro i realme 10 Pro+

Ładny i wydajny

Infinix nie skończył jeszcze z serią Infinix Zero, gdyż ma już w plamach wprowadzenie tego modelu na rok 2023, co zresztą zostało już oficjalnie potwierdzone. Mało tego, Infinix Zero 5G 2023 zadebiutował już bez większego szumu medialnego, aczkolwiek nie oznacza to, że jest modelem złym. To bardzo ciekawa propozycja, która jest kontynuacją zeszłorocznego Infinix Zero 5G. Warto zatem poznać jego specyfikację techniczną.Infinix Zero 5G 2023 może pochwalić się układem SoC MediaTek Dimensity 1080 5G, współpracującym z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.MediaTek Dimensity 1080 ma sprawdzoną i przetestowaną konfigurację dwuklastrową z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o taktowaniu dochodzącym do 2.6 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 z częstotliwością 2.0 GHz. Jest on wytwarzany przez TSMC w procesie litograficznym 6nm i wykorzystuje procesor graficzny ARM Mali G68 MP4. Na wyposażeniu jest rówineż MediaTek HyperEngine 3.0, który pozwala użytkownikom grać w gry na jednej karcie SIM obsługującej 5G i obsługiwać połączenia telefoniczne za pośrednictwem drugiej.W oparciu o arkusz specyfikacji jest to nieco poprawiona wersja MediaTek Dimensity 920, która ma na celu zasilanie urządzeń niższej klasy średniej w przedział około 300 dolarów. Seria Redmi Note 12 Pro i nadchodzący realme 10 Pro+ to również urządzenia z tym nowym chipsetem.I choć układ firmy MediaTek jest w stanie obsłużyć aparaty o rozdzielczości 200MP, to jednak takowy nie pojawił się na wyposażeniu najnowszego średniaka firmy Infinix. Zamiast tego Infinix Zero 5G 2023 ma do zaoferowania zestaw trzech aparatów z 50-megapikselowym aparatem głównym. Do tego dochodzą jeszcze dwa zapychacze w postaci aparatu makro 2 MP i czujnika płytkiej głębi ostrości 2 MP. Brakuje tutaj zdecydowanie obiektywu z szerokim polem widzenia. I choć wiele innych marek zaczyna zaniedbywać ten moduł w smartfonach klasy średniej, to jednak jestem zdania, że Infinix jako młoda marka nie powinien powielać złych schematów.Przechodząc jednak dalej do specyfikacji aparatów, na froncie umieszczono kamerę do Selfie o rozdzielczości 16MP. Została ona osadzona w 6.79-calowym wyświetlaczu charakteryzującym się rozdzielczością 2400 x 1080 pikseli. Panel typu IPS wspiera maksymalną częstotliwość odświeżania na piżamie 120 Hz.Za energie odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh, którego pojemność jest już standardem. Wspiera on obsługę szybkiego ładowania o mocy 33 W. Jeśli chodzi o oprogramowanie, telefon działa z systemem Android 12 wzbogaconym o interfejs XOS 12 firmy Infinix.Infinix Zero 5G 2023 występuje w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, pomarańczowym i białym. Niestety szczegóły, takie jak ceny i dostępność, wciąż pozostają tajemnicą. Infinix prawdopodobnie ujawni je w najbliższej przyszłości. Miejmy nadzieję, że będzie w atrakcyjnej cenie.W końcu firma musi czymś przekonać do rozważenia tego modelu zamiast jednego ze smartfonów z najnowszej serii Redmi Note 12 Pro lub realme 10 Pro+.Źródło: Infinix / fot. tyt. Infinix