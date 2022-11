McDonald’s pokazał gamingowy fotel z fast-foodowymi udogodnieniami

Wygodny fotel pod siedzenie przed komputerem, to jedna z najważniejszych kwestii w temacie ergonomii dla stanowiska do pracy i zabawy. Jednak gamingowe produkty tego typu utrzymane są zwykle w zupełnie innej stylistyce niż fotel, którego posiadaczem można się stać w Wielkiej Brytanii. Tamtejszy oddział McDonald’s zaprezentował siedzisko dla graczy pod własnym brandem. Do tego wzbogacone o funkcje związane z jedzeniem.



Specjalne funkcje związane z jedzeniem w gamingowym fotelu McDonald’s McCrispy Ultimate Gaming Chair

Obecność fotelu McCrispy Ultimate Gaming Chair jest związana z wprowadzaniem na brytyjskim rynku nowej kanapki z kurczakiem McCrispy. Podstawowa linia fotela jest dość typowa dla mebli gamingowych. Jednak na McCrispy Ultimate Gaming Chair zobaczymy licznie występujące logotypy kanapki McCrispy czy jeden McDonald’s na poduszce zagłówka. Poza tym fotel utrzymany jest w ciemnożółtej kolorystyce z dodatkiem czarnej barwy.





Poza gamingową linią, fotel McCrispy Ultimate Gaming Chair ma specjalne uchwyty na jedzenie / Foto: McDonald's UK



Jednak poza kolorami i obecnością grafik kojarzonych z McDonald’s, jego głównymi wyróżnikami są specjalne właściwości pomocne fanom dań z tej sieci, czy ogólnie entuzjastom jedzenia przed komputerem. Dwie dostawki na podłokietnikach zawierają uchwyty na frytki (ze specjalnymi miejscami na sosy), napoje, serwetki i tak zwaną strefę utrzymywania ciepła, w której hamburgery powinny dłużej zachowywać odpowiednią temperaturę. Aby uchronić mebel od zabrudzeń, cały fotel został pokryty odporną na tłuste plamy skórą.



Mieszkacie w Wielkiej Brytanii? Macie szansę stać się posiadaczami egzemplarza gamingowego fotela McDonald’s

McCrispy Ultimate Gaming Chair nie jest produktem dostępnym w regularnej sprzedaży. A na pewno w obecnej chwili. Oddział McDonald’s z Wielkiej Brytanii na razie mówi tylko o jednym egzemplarzu, który można wygrać w tamtejszym konkursie. Tak naprawdę zupełnie nie wiadomo, czy kiedyś ujrzymy McCrispy Ultimate Gaming Chair w jakimś sklepie, czy przygotowano więcej sztuk, ani kto jest realnym producentem brandowanego fotela McDonald’s. Wideo z prezentacją bezpośrednio w mediach społecznościowych McDonald’s UK możecie zobaczyć pod tym linkiem. W razie problemów z automatycznym przekierowaniem na stronę polskiego oddziału McDonald's, możecie też sprawdzić kopię tutaj w YouTube Shorts.



