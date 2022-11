Internauta znalazł w piwnicy u dziadka legendarny PC z 1956 roku

A co Twoi dziadkowie trzymają w swoich piwnicach?

Co taki sprzęt robił w takim miejscu?

"Wiem jedynie, że mój dziadek używał go do pewnych obliczeń inżynieryjnych w latach 60. i że był jednym z niewielu ludzi w kraju, którzy byli prywatnymi właścicielami takiego komputera."

"Znalazłem chyba jakieś instrukcje mówiące o tym, jak przenieść kod napisany dla LGP-30 do PDP8-e."

LGP-30. | Źródło: RedditOpracowany przez Stana Frankela w California Institute of Technology w 1954 roku,(skrót od) kosztował w dniu swojej premiery, co w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze daje ok., czyli równowartośćSprzęt o masie aż 365 kilogramów (!) uznawany był za kompaktowy, bowiem zajmował powierzchnię zbliżoną do powierzchni biurka. LGP-30 składał się 113 lamp próżniowych, 1450 diod półprzewodnikowych i dysponował obrotową pamięcią bębna magnetycznego — rurą o średnicy 16,5 centymetra i długości 17,7 centymetra, obracającą się z prędkością 3700 obrotów na minutę, która mogła pomieścić 4069 31-bitowe słowa. To odpowiednik około 15,8 współczesnych kilobajtów.Pośród retro skarbów znajdowała się jeszcze konsola Flexowriter, pełniąca rolę urządzenia wejściowego i wyjściowego komputera. Na zdjęciach widać też coś, co wydaje się czytnikiem taśmy papierowej do zewnętrznego przechowywania danych.W komentarzu na Reddicie c-wizz napisał:Niezależnie od tego, do czego dziadek używał LGP-30, wydaje się, że może istnieć związek między tym sprzętem, a znajdującymi się w pobliżu jednostkami PDP-8/e. W innym komentarzu c-wizz napisał:Internauta chce się skontaktować z muzeum będącym w posiadaniu działającej jednostki LGP-30, które może pomóc w ponownym uruchomieniu znaleziska.Nie wiadomo, czy c-wizz chce sprzedać sprzęt dziadków. Jeśli tak, może być on wart majątek.Źródło: Reddit , Arstechnica