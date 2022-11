Dzień Singla 11.11 na AliExpress. Z tymi kuponami zaoszczędzisz

Promocje na Dzień Singla.

1. Smartzegarek SACOSDING

SACOSDING

2. Słuchawki TWS Baseus WM02

Baseus WM02

3. Słuchawki Baseus H1

Baseus H1

4. Czujnik temperatury i wilgotności Tuya ZigBee 3.0

5. Smartwatch Amazfit X

Amazfit X

11S6

6. Elektryczna maszynka do golenia ENCHEN Blackstone 3

ENCHEN Blackstone 3

7. Budzik LED Xiaomi

11 listopada i poprzedzający go okres rozgrzewki na AliExpress to doskonała okazja by zakupić naprawdę fajny sprzęt w atrakcyjnych cenach. Sprzedawcy próbują się prześcignać w ofertach, więc na promocji można znaleźć naprawdę ciekawe gadżety. Dzisiaj przyjrzymy się różnym produktom z kategorii elektronika użytkowa.Przypominamy również o kodach zniżkowych, które możemy wykorzystać na Wyprzedaży 11.11 . Oto one:Kolejną pulę kodów możemy wykorzystać na stronie Wyprzedaż 11.11 Bestsellery Następujące kupony wykorzystamy na stronie 20% off Przystępny cenowo zegarek z 1,36-calowym ekranem AMOLED oraz kopertą wykonaną ze stali nierdzewnej. Smartwatch powstał z myślą o osobach aktywnych fizycznie, więc spełnia normę wodoodporności IP68 oraz posiada kilka trybów treningowych takich jak piłka nożna, tenis, chodzenie, jazda na rowerze, itd. Bateria 260 mAh zapewnia od 5 do 7 dni normalnego użytkowania.Smartzegarekkupimy za 176,89 zł ($37.19) . Cena widoczna w koszyku.Małe i lekkie słuchawki (ważą tylko 3,8g!) wygodnie leżą w uszach nawet podczas długich sesji. Stabilne połączenie zapewnia protokół Bluetooth w wersji 5.3. Słuchawkami możemy sterować za pomocą gestów i możemy zdefiniować własne w aplikacji na telefon. Baseus WM02 zapewnia do 5 godzin nieprzerwanego słuchania muzyki. Czas ten możemy wydłużyć do 25 godzin za pomocą etui ładującego.Nowi użytkownicy mogą kupić słuchawkiza 106,75 zł ($21.64) Słuchawki nauszne z hybrydową redukcją hałasu do 40 dB. Przetworniki 40 mm zapewniają wyraźny dźwięk stereo, które spotęguje wrażenia płynące ze słuchania naszej ulubionej muzyki. Słuchawki mogą działać przez naprawdę długi czas – do 70 godzin z wyłączonym ANC. Wystarczy podładować Baseus H1 przez 10 minut by cieszyć się muzyką przez ok. 10 godzin.Słuchawki nausznedostępne są za 232,30 zł ($45.72) korzystając z kuponu stoiska oraz promocji Wydaj i zaoszczędź.Czujnik o wymiarach 40 x 13 mm. Wykrywa temperatury w zakresie od -10 do 50 stopni i wilgotność od 0 do 95% RH. Współpracuje z asystentami głosowymi Google oraz Alexa. Łącząc go z bramką i innymi urządzeniami możemy stworzyć inteligentny dom. Możemy np. ustawić by czujnik automatycznie włączył wiatrak, gdy temperatura w pokoju osiągnie ustalony pułap.Czujnik temperatury i wilgoci Tuya ZigBee 3.0 dostępny jest za 27,89 zł ($5.21) . Cena widoczna w koszyku.Smartwatch z bardzo oryginalnym designem. Mamy tu do czynienia z 2,07-calowym zakrzywionym ekranem HD AMOLED. Zegarek prezentuje się niezwykle gustownie i elegancko. Jak podaje producent, zegarek wytrzyma do 7 dni normalnego użytkowania. Amazfit X oferuje 24 godzinny pomiar tętna. Ponadto urządzenie może zmierzyć stężenie powietrza we krwi, jakość naszego snu czy też poziom stresu.Smartzegarekkupimy zakorzystając z kuponu stoiska, promocji Wydaj i zaoszczędź oraz koduGolarka wyposażona w trzy ruchome ostrza, które dopasowują się do kształtu twarzy, by zapewnić dokładniejsze golenie bez podrażnień skóry. Urządzenie sprawdzi się w goleniu na sucho jak i na mokro. W pełni naładowana golarka powinna wystarczyć na 3,5 miesiąca pracy przy założeniu że średni czas golenia to 1,5 minuty. Wbudowany wyświetlacz pokaże nam stan baterii.Nowi użytkownicy mogę kupić golarkęza 64,85 zł ($13.15) Przesłodki budzik z ekosystemu Xiaomi, który wyświetla zabawne emotki na wyświetlaczu LED. Urządzenie zostało opracowane z myślą o prostocie i łatwości obsługi tak by każdy mógł z niego korzystać. Możemy ustawić dwa niezależne alarmy, więc nie stoi na przeszkodzie by ustawić sobie różne godziny budzenia w dni pracujące i w weekend. Do wyboru mamy 5 różnych melodii alarmu, a wieczorem budzik może posłużyć także jako lampa nocna.Budzik z ekosystemu Xiaomi kupimy za 83,32 zł ($16.64) korzystając z promocji Wydaj i zaoszczędź oraz kuponu stoiska.