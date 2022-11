Składany iPhone już jest i działa. Stworzył go chiński youtuber

Wygląda jak produkt Apple.

Składany iPhone istnieje i działa

Temat składanego iPhone'a przewija się w mediach od co najmniej 2017 roku. Wygląda jednak na to, że firma Apple albo w ogóle nie jest zainteresowana stworzeniem takiego urządzenia, albo też czeka aż dopracuje technologię na tyle, aby z czystym sumieniem móc oferować ją konsumentom. W ubiegłym roku sugerowano, że składany iPhone jest już w drodze, a jego premiera nastąpi w 2023 roku. Pewien youtuber postanowił wyprzedzić Apple i skonstruować swojego własnego składanego iPhone'a. Wyszło znakomicie.Chińczyk Na Yan, prowadzący kanałna YouTube, pochwalił się swoim projektem w postaci składanego iPhone'a. Przygotował nawet jego premierowy zwiastun. Swoje dzieło nazwał iPhone V. Droga do jego zbudowania jest niezwykle ciekawa.Rzecz najistotniejszą stanowi fakt, że zastosowano tu zwyczajny, nieelastyczny ekran z iPhone'a X, uprzednio go "zmiękczając". Jak to zrobiono? Pozbawiono go warstw szklanej oraz 3D Touch. To wystarczyło do tego, aby wyświetlacz był na tyle elastyczny, aby zginać się. Youtuber zapewnił, że procedura separowania warstw nie była łatwym zadaniem.