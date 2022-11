Realme 10 dostępny w Polsce. Wydajny smartfon w rozsądnej cenie

Realme 10 - cena i dostępność w Polsce

Na rynku smartfonów w cenie od 1000 do 1500 zł jest naprawdę duża konkurencja, a konsumenci wybierając sprzęt z tej półki cenowej zazwyczaj muszą liczyć się z pewnymi kompromisami. Najnowszy model od marki Realme z pewnością zwróci uwagę osób stawiających przede wszystkim na wydajność.Realme 10 zasilany jest przez procesorwykonany w technologii 6 nm, znany również z Motoroli moto G72 Infinix Note 12 Pro . Smartfon oferuje 128 GB pamięci ROM, a także 8 GB pamięci RAM, która jest wspierana przez dodatkowe 8 GB wirtualnej pamięci RAM. Dzięki 16 GB dynamicznego RAM telefon powinien działać szybko i płynnie.Według producenta, smartfon został w całości zoptymalizowany pod procesor G99 i jest jedynym produktem z tego segmentu, który otrzymał certyfikat 36-miesięcznej płynności TÜV SÜD. realme 10 przyznano ocenę „A”, czyli najwyższą w tym standardzie.Na pokładzie znajdziemy baterię 5000 mAh oraz szybkie ładowanie 33W SUPERVOOC. Użytkownik może naładować telefon od 0 do 50% w 28 minut. Za wrażenia wizualne odpowiada chroniony szkłem Gorilla Glass 5, 6,4-caowy ekran Super AMOLED 90Hz pracujący w rozdzielczości 2400×1080 (FHD+).Producent postawił na solidny aparat z obiektywem głównym 50 MP (f/1.8), i kamerę selfie 16 MP. W kwestii łączności warto wspomnieć o wsparciu dla technologii Dual VoLTE, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3. Jest też złącze jack 3,5 mm, obsługa kart MicroSD i pojedynczy głośnik z certyfikatem Hi-Res Audio. Na pokładzie zainstalowano Androida 12 z nakładką realme UI 3.0.Realme 10 jest najcieńszym telefonem tej marki: ma 7,95 mm grubości, a lekka waga (179 g) zapewnia komfort użytkowania nawet podczas długich sesji gier.Od dziś do 10 listopada, do godziny 15:00, realme 10 (8/128) będzie dostępny w wyjątkowej cenie:Po zakończeniu ograniczonej czasowo oferty specjalnej, cena nowego smartfona realme wyniesie 1299 zł.Źródło: Realme