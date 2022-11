Nie, smartfony nie sprawią, że ludzie wyewoluują w garbatych mutantów

Daily Mail znowu w formie.

to brytyjski tabloid, który nie jest znany z publikowania wiarygodnych informacji. Ba, w przeszłości wielokrotnie publikował on artykuły zawierające bzdury i robi to do dziś. Najczęściej w ogniu krytyki znajdują się jego teksty powiązane ze światem nauki. Teraz opublikował kolejny, który jest co najwyżej godny pożałowania.Czytając nowy artykuł Daily Mail, możecie mieć w głowie jedno wielkie. Jego autor donosi bowiem, w oparciu o pewne „badania”, że za sprawą użytkowania smartfonów i innych technologicznych rozwiązań człowiek w ciągu tysiąca lat wyewoluuje, zamieniając się w „garbatą postać z szeroką szyją, szponiastymi dłoniami i podwójną parą powiek”. Problem w tym, że jedynym źródłem, na podstawie którego artykuł powstał, byli… „renomowani naukowcy” reprezentujący serwis, zajmujący się sprzedażą… numerów komórkowych.W ciągu ostatnich lat w żadnym z czasopism naukowych, a zwłaszcza czasopism wysoko punktowanych, nie pojawiła się praca naukowa, która zawierałaby powyższe przewidywania dotyczące ewolucji człowieka. To dlatego, że taka praca nie została napisana, a nie została napisana, ponieważ żadne badania nie wykazały, że ciało człowieka zmieni się w taki sposób.Artykuł z serwisu TollFreeForwarding.com, na który Daily Mail się powołuje, jest ewidentnie tekstem marketingowym. To po pierwsze dlatego, że nikt nie podpisał się pod nim swoim nazwiskiem. Po drugie dlatego, że stanowi zbiór wyjętych z kontekstu cytatów rzekomych ekspertów i naukowców. Rzekomych, bo na przykład w temacie rozwoju kręgosłupa wypowiedział się „ekspert” w dziedzinach zdrowia i welness ze strony zajmującej się sprzedażą balsamów do ciała – ekspert, który posiada wykształcenie biznesowe.Tekst z TollFreeForwarding.com poświęcony jest modelowi o nazwie. To właśnie on ma przedstawiać, jak człowiek będzie wyglądał w roku 3000. Niestety nie wiadomo, kto ten model stworzył i dlaczego jego autor uważa, że jest zgodny z rzeczywistością.Każda osoba rozsądna, która przyjrzy się artykułowi bliżej zauważy, że omawiany model nie ma z ewolucją nic wspólnego. Przedstawia on bowiem w wyolbrzymiony sposób schorzenia i wady postawy, których można w ciągu swojego życia nabawić się, korzystając nadmiernie i w nieergonomiczny sposób z takich urządzeń jak laptopy czy smartfony. Jeżeli jakaś osoba wykształci jedną z nich, nie oznacza to, że jej dzieci i wnuki ją odziedziczą.Pewnie zastanawiasz się, dlaczego na łamach TollFreeForwarding.com pojawił się taki a nie inny tekst. Oczywiście chodziło o to, aby takie serwisy jak właśnie Daily Mail uznały go za ciekawy i poświęciły mu własny wpis zawierający link, który do niego przekierowuje. Celem było uzyskanie kliknięć i przekierowań w celu poprawy pozycjonowania TollFreeForwarding.com w internetowych wynikach wyszukiwania.Cóż, jestem ciekawa, w jaki jeszcze sposób Daily Mail popisze się w przyszłości. Jeśli należysz do czytelników tego serwisu, powinieneś podchodzić do jego artykułów z bardzo dużym dystansem.I na koniec piosenka:Źródło: Daily Mail, fot. tyt. TollFreeForwarding.com