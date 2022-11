8 przydatnych gadżetów z AliExpress do samochodu. Teraz na wyprzedaży

Wszystko do samochodu.

1. Odświeżacz powietrza z atomizerem Baseus

Baseus

2. Rozrusznik samochodu IMars J05 18000 mAh

IMars J05 Jump Starter

11SInstalki6

3. Rozrusznik samochodu Baseus Jump Starter 20000 mAh

Baseus Jump Starter

4. Samochodowy kosz na śmieci Baseus

Baseus

5. Czyścik do wycieraczek samochodowych.

6. Wideorejestrator 70mai A800S

70mai A800S

7. Wideorejestrator AZDOME PG17

AZDOME PG17

8. System monitorowania ciśnienia w oponach SinoTrack

SinoTrack

Dzień Singla czyli największe internetowe święto zakupów już coraz bliżej, a różni sprzedawcy na AliExpress prześcigają się z ofertami by przyciągnąć potencjalnych klientów. W dzisiejszym zestawieniu przyjrzymy się promocjom na wszelkiej maści akcesoria i gadżety do samochodów.Warto również pamiętać o kodach rabatowych, które możemy wykorzystać podczas Wyprzedaży 11.11 . Poniżej znajdziecie ich listę:Pozbądź się nieprzyjemnych zapachów z samochodu za pomocą odświeżacza powietrza Baseus. Urządzeniem możemy kontrolować za pomocą aplikacji na telefon, ale może ono także działać automatycznie - zacznie ono proces atomizacji gdy uruchomimy samochód i zakończy go gdy zatrzymamy pojazd. Możemy również kontrolować ilość rozpylanej mgiełki i długość pracy urządzenia. Bateria o pojemności 700 mAh zapewnia do 60 dni pracy.Odświeżacz powietrzadostępny jest za 135,64 zł ($27.47) korzystając z kuponu stoiska. Cena tylko dla nowych klientów.Urządzenie kompatybilne jest z pojazdami z silnikami benzynowymi o pojemności do 5 litrów oraz silnikami Diesla o pojemności do 5 litrów. IMars J05 oferuje pojemność 18000 mAh oraz prąd szczytowy 1500A. Urządzenie może także posłużyć jako latarka dzięki wbudowanemu światełku LED, które posiada trzy tryby świecenia - silny, stroboskop oraz SOS. J05 może także posłużyć jako power bank do naładowania różnych urządzeń.dostępny jest za 319,53 zł ($65.47) z wysyłką z Czech. Cenę uzyskamy korzystając z koduRozrusznik może pochwalić się ciekawym designem obudowy, który przywodzi na myśl samochód. Urządzenie o pojemności 20000 mAh oferuje prąd szczytowy 2000A. Kompatybilne jest z pojazdami z silnikami benzynowymi o pojemności do 8 litrów oraz silnikami Diesla o pojemności do 4 litrów. Akumulator w rozruszniku pozwala odpalić pojazd ok. 60 razy zanim konieczne będzie ponowna ładowanie. Na obudowie umieszczono wyświetlacz, który pokazuje obecny stan naładowania urządzenia. Rozrusznik może posłużyć także jako power bank oraz latarka w razie potrzeby.20000 mAh dostępny jest za 395,77 zł ($80.59) . Wysyłka z Hiszpanii.Mały i elegancki kosz na śmieci firmy Baseus o pojemności 500 ml. Wykonany z stopu aluminium ze szczelnym zamknięciem, które nie przepuszcza przykrych zapachów. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji, kosz zmieści się w otworze na napoje, podłokietniku lub drzwiach bocznych.Kosz na śmiecikupimy za 39,22 zł ($7.79) korzystając z kuponu stoiska. Cena tylko dla nowych użytkowników. Wysyłka z Polski.Czyścik o wymiarach 9,3 x 5,3 cm. Producent podaje, że narzędzie może trzykrotnie wydłużyć żywotność wycieraczek. Wystarczy 30 sekund by przywrócić wycieraczce jej pierwotny kształt.Czyścik dostępny jest za 16,60 zł ($3.39) Flagowy rejestrator w ofercie producenta. A800S nagrywa w jakości 4k dzięki czemu nagrania są niezwykle wyraźne. Czujnik Sony IMAX415 z kątem widzenia 140 stopni jest w stanie wychwycić wszystkie zdarzenia na poboczu i chodniku. Wideorejestrator korzysta również z technologii redukcji szumów 3D DNR oraz inteligentnych algorytmów AI by nagrywany obraz był zawsze wyraźny, bez względu na warunki pogodowe.Wideorejestratordostępny jest za 536,43 zł ($108.51) . Podaną cenę uzyskamy korzystając z promocji Wydaj i zaoszczędź. Wysyłka z Polski.11,8-calowy ekran dotykowy AZDOME PG17 pozwala wyświetlić jednocześnie obrazy z przodu i tyłu pojazdu. Frontowa kamerka rejestruje obraz w 1296p z kątem widzenia 170 stopni, natomiast tylna - w 1080p z kątem widzenia 150 stopni. Urządzenie obsługuje GPS, oferuje nagrywanie w pętli oraz asystenta parkowania. Ponadto wideorejestrator posiada tryb Super Night Vision, który rejestruje wyraźne filmy nawet w warunkach słabego oświetlenia. Czujnik wstrząsów automatycznie zachowa nagranie w trakcie kolizji.Wideorejestratorkupimy za 363,49 zł ($73.50) korzystając z promocji Wydaj i zaoszczędź oraz kuponu stoiska.Urządzenia wyświetla informacje w czasie rzeczywistym o ciśnieniu oraz temperaturze w każdym z kół pojazdu. SinoTrack poinformuje nas również o uciekającym lub zbyt wysokim ciśnieniu w oponach. System możemy podładować za pomocą kabla USB albo energii słonecznej.System TPMSdostępny jest za 78,20 zł ($15.49) . Cena widoczna w koszyku.