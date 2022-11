Garść gadżetów do domu i kuchni z AliExpress. Teraz w promocji 11.11

Promocje na gadżety przydatne na co dzień.

Coroczna wyprzedaż z okazji Dnia Singla 11.11 trwa w najlepsze. Poszczególni sprzedawcy na AliExpress oferują zniżki, a dodatkowo kupujący mają dostęp do licznych kodów rabatowych, które mogą jeszcze bardziej obniżyć finalną cenę całego zamówienia.Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was zestawienie promocji na produkty do kuchni i łazienki. Znajdziemy tu oferty na przeróżne przedmioty, które mają za zadanie pomóc nam w codziennym życiu.Zapraszamy również do zapoznania się z lista kodów rabatowych, które można wykorzystać podczas Wyprzedaży 11.11 Lampa sufitowa o średnicy 30 cm i mocy 28W. Idealna do oświetlenia pomieszczeń od 15 do 20 m². Temperaturę oraz jasność światła możemy kontrolować za pomocą pilota lub aplikacji na telefon. Lampa może osiągnąć jasność na poziomie 3080 LM.Lampę sufitowąz wyborem intensywności oświetlenia (Brightness Dimmable) kupimy za 157,99 zł ($33.03) . Wysyłka z Polski.Silikonowa szczotka do WC firmy WIKHOSTAR. Głowica szczotki wykonana jest z materiały TPR dzięki czemu jest ona giętka i bez problemu wyczyści nawet trudno dostępne miejsca. W zestawie znajdziemy również mniejszą szczoteczkę służącą do czyszczenia pozostałych elementów toalety. Szczoteczki schowamy w łatwym do instalacji kubełku.Szczotka do WCkupimy za 13,08 zł ($2.22) . Cena widoczna w koszyku.Mata do kąpieli wykonana z polaru koralowego, bawełny pamięciowej i PVC. Dzięki temu jest antypoślizgowa, łatwo wchłania wodę i przyjazna dla skóry. Możemy ją zamówić w dwóch rozmiarach - 40 x 60 cm oraz 50 x 80 cm.Matę kąpielowąo wymiarze 40 x 60 cm kupimy za 30,92 zł ($5.88) . Cena widoczna w koszyku.Szczotka mopa wykonana jest z 450 g włókna, które łatwo wchłania wodę, olej, kurz, włosy czy sierść. Mop można wykorzystać do czyszczenia zarówno na sucho jak i na mokro. Głowicę mopa możemy obracać w 360 stopniach dzięki czemu dotrzemy nawet do trudno dostępnych miejsc. W zestawie znajdziemy również wiaderko, które pozwala łatwo wyczyścić mopa z brudu i innych zanieczyszczeń.Mop z wiaderkiemdostępny za 222,72 zł ($45.48) . Cena widoczna w koszyku.Inteligentny kosz na śmieci o pojemności 12, 14 lub 16 litrów. Urządzenie posiada czujnik, który wykrywa ruch w odległości 0 - 40 cm i automatycznie otwiera kosz gdy zbliżmy do niego rękę. Kosz wyczuwa także wibracje, więc możemy też otworzyć go stopą. W środku zamontowano światełko LED, które zapala się w nocy. W zależności od wybranego modelu, kosz zasilany jest albo przez baterię (jedno ładowanie starczy na 2-3 miesiące) albo przez 4 paluszki AAA (ok. 45 dni).Inteligentny kosz zasilany paluszkami i pojemności 12l kupimy za 118,45 zł ($23.89) . Cena widoczna w koszyku.Mamy tu do czynienia z lekką, bezprzewodową sokowirówką, która służy również jako pojemnik na napoje o pojemności 400 ml. Urządzenie miksuje owoce za pomocą ostrza ze stali nierdzewnej pracującego z prędkością 21000 obrotów na minutę. Na jednym ładowaniu możemy zmiksować 8 pysznych napojów.Elektryczną sokowirówkę kupimy za 38,67 zł ($7.44) . Cena widoczna w koszyku.Urządzenie odlicza czas od lub do 100 minut. Jego ekran wyświetla duży i wyraźny obraz dzięki czemu zawsze będziemy wiedzieć ile czasu zostało. Urządzenie pozwala ustawić głośność alarmu - może być całkowicie wyłączony, cichy lub głośny. Minutnik ma magnetyczną stopkę z tyłu obudowy, więc możemy go przyczepić np. do lodówki lub kuchenki. Urządzenie zasilane jest przez 3 baterie AAA, które starczą na ok. 1000 pomiarów.Magnetyczny minutnikkupimy za 16,23 zł ($2.89) . Cena widoczna w koszyku.Jest to mała i poręczna łyżka połączona z wagą kuchenną. Możemy dzięki niej odmierzyć niewielkie ilości (do 500 g) produktów z dokładnością do 0,1 g. Główkę łyżeczki można odczepić by łatwiej ją wyczyścić. Urządzenie zasilane jest jedną bateryjką CR2032.Elektryczną łyżeczkękupimy za 19,80 zł ($4.05) Kubek samomieszający wykonany z ABS i stali nierdzewnej. W środku pomieści się 380 ml płynów. Wystarczy przycisnąć przycisk na rączce i kubek zacznie mieszać płyn. Urządzenie sprawdzi się w mieszaniu kawy, mleka czy soków. W zależności od wybranej wersji, kubek zasilany jest przez 2 bateria AAA lub poprzez kabel USB.Samomieszający kubek kupimy za 35,20 zł ($7.03) . Cena widoczna w koszyku.Waga łazienkowa o wymiarach 26 x 26 x 2,3 cm. Możemy sparować wagę z aplikacją na smartfona by śledzić 13 parametrów organizmu. Dzięki niej możemy sprawdzić m.in. naszą wagę, indeks BMI i BMR, ilość tkanki tłuszczowej oraz mięśniowej, ilość wody w organiźmie, itd. Sama waga wykonana jest ze szkła hartowanego, a jej maksymalne obciążenie to 180 kg.Wagę łazienkowąkupimy za 79,76 zł ($15.88) . Cena widoczna w koszyku.