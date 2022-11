iPhone 14 Pro towarem deficytowym. Apple ostrzega konsumentów

Problemy pierwszego świata.

Ludzkość zmaga się obecnie z naprawdę dużymi wyzwaniami. Kryzys energetyczny, rosnąca inflacja i ogólny wzrost kosztów życia. Podczas gdy niektórzy zastanawiają się, czy będą zmuszeni płacić 4000 złotych za tonę węgla i czy stać ich chociaż na 100 kilogramów, inni wybierają właśnie wersję swojego wymarzonego smartfona iPhone 14 Pro . O ile Ci pierwsi węgiel zapewne kupią, o tyle z dostępnością iPhone'ów może być pewien problem.Z Cupertino docierają wieści niepokojące dla wszystkich osób, które w najbliższym czasie chcieliby sprawić sobie najlepszy smartfon Apple. Popularny producent za pośrednictwem biura prasowego przypomniał, że pandemia COVID-19 nadal istnieje. Związane z nią obostrzenia tymczasowo dotknęły położony wgłówny zakład produkcji iPhone’a 14 Pro i iPhone’a 14 Pro Max. Co to oznacza?Apple poinformowało, że moc produkcyjna ważnej placówki znacząco spadła. Producent zapewnia, że na pierwszym miejscu stawia zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, w związku z czym rynek niebawem odczuje zmniejszoną podaż flagowych urządzeń.- głosi komunikat opublikowany w biurze prasowym Apple w języku polskim.

iPhone 14 - ceny

iPhone 14 - 5199 złotych

- 5199 złotych iPhone 14 Plus - 5899 złotych

- 5899 złotych iPhone 14 Pro - 6499 złotych

- 6499 złotych iPhone 14 Pro Max - 7199 złotych

iPhone 14 Pro Max. | Źródło: mat. własnyTak, tak, Apple od jakiegoś czasu przemawia do Polaków w ich języku ojczystym.w końcu też powinna.Apple jednocześnie komunikuje o utrzymywaniu bliskiego kontaktu z dostawcą i sugeruje zamiar podjęcia niezwłocznych działań mających na celu jak najszybsze przywrócenie produkcji do normalnego poziomu.Tak, tak, to są te słynne problemy pierwszego świata.Przypominam ceny podstawowych wersji najnowszych smartfonów Apple w oficjalnym sklepie internetowym:Źródło: Apple