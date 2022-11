Te gogle VR zabiją Cię, jeśli zginiesz w grze

To nowe dzieło współzałożyciela Oculusa.

Wyobraź sobie następujący scenariusz rodem ze science-fiction: grasz w grę wideo w wirtualnej rzeczywistości, ale jeśli Twój awatar zginie, zginiesz i Ty. Cóż, być może już wkrótce nie będzie to tylko scenariusz rodem ze science-fiction, a rzeczywistość., współzałożyciel firmy, twierdzi bowiem, że stworzyłLuckey opowiedział o swoich najnowszych goglach w niedzielę, w formie posta na swoim blogu. Pokazał nawet ich zdęcie.Tak, nowe google VR Luckeya mają zabić użytkownika, który zginie w grze. W jaki sposób? W skrócie, Luckey wyposażył je w ładunki wybuchowe, które mają za zadanie rozerwać głowę i mózg gracza na strzępy., czytamy.Skąd pomysł na stworzenie takich gogli? Inspiracją dla Luckeya była japońska seria ilustrowanych powieści autorstwa, na podstawie której powstały manga, anime i gra komputerowa o tej samej nazwie.Głównym bohaterem serii jest 14-letni chłopiec Kazuto Kirigaya, miłośnik gier komputerowych. Kazuto, jako jeden z 10 tysięcy graczy, został uwięziony w grze VRMMORPG o nazwie Sword Art Online. Aby móc wrócić do prawdziwego świata, Kazuto, zanany w grze pod pseudonimem Kirito, musi ją ukończyć.W uniwersum Sword Art Online na uwięzienie graczy wewnątrz gry pozwoliły gogle VR, które stymulują pięć zmysłów użytkownika poprzez połączenie z układem nerwowym. Gracze mogą więc kontrolować swoje postaci w grze i doświadczać gry bez użycia dodatkowych kontrolerów. Niestety, gogle VR NerveGear, będące dziełem szalonego naukowca, są zdolne do zabicia użytkownika gdy ten spróbuje wyjść z gry, lub zginie wewnątrz gry.Jak widać, Luckey uważa wizję świata rodem ze Sword Art Online za ekscytującą. Cóż, zapewne dla większości osób jest raczej przerażająca., pisze Palmer Luckey.Już teraz pomysł Luckeya na śmiercionośne gogle VR wydaje się szalony. Co powiesz zatem na to, że Luckey chce wyposażyć je w rozwiązania, które miałyby uniemożliwić ich dobrowolne zdjęcie lub ich zniszczenie? Tak jak w Sword Art Online zdjęcie gogli byłoby możliwe tylko po przejściu gry.Co istotne, Luckey jeszcze nie użył swoich gogli i to nie bez powodu. Jego zdaniem takie gogle powinny być używane w parze z naprawdę zaawansowanym, inteligentnym oprogramowaniem, które byłoby w stanie łatwo określić, czy warunki zakończenia gry zostałyby spełnione.Skorzystałbyś z gogli VR, które byłyby Cię w stanie zabić, gdyby Twoja postać w grze zginęła? Idea takich gogli brzmi zarówno ciekawie, jak i przerażająco, ale podejrzewam, że nigdy się powszechnie nie przyjmie.Źródło: Palmer Luckey , fot. tyt. Palmer Luckey