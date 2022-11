Masz tylko USB-C? Hub GC Connect rozszerzy możliwości laptopów, tabletów i smartfonów

Coraz więcej ultrabooków zostaje wykastrowanych z różnego typu interfejsów przewodowych. Niegdyś w większości laptopów mogliśmy zobaczyć wyjścia wideo i dźwięku, karty sieciowe LAN, duże porty USB-A, osobne gniazda ładowania, czytniki kart pamięci i tak dalej. Obecna moda na wyposażanie sprzętu wyłącznie w USB-C i dążenie do zastąpienia wszystkich kabli tym jednym standardem ma co prawda swoje plusy, ale w wielu przypadkach zwyczajnie utrudnia użytkowanie sprzętu. Przecież jeszcze nie wszystko można podłączyć przez USB-C, szczególnie nieco starsze akcesoria.



Hub USB-C lekarstwem na braki portów w laptopach oraz kluczem do przerobienia smartfonu w desktop

W takim przypadku pomogą nam huby USB-C, takie jak nowy produkt marki Green Cell. GC Connect podłączamy poprzez USB-C, które rozszerza się na trzy duże porty USB 3.0 typu A oraz po jednym HDMI (obsługa 4K przy 60 Hz), czytniku kart SD/microSD i kolejne USB-C w roli gniazda ładowania (obsługuje USB Power Delivery 85 W). Laptop, smartfon czy tablet zyskują dodatkowe możliwości, ale port może ciągle też dostarczać energię elektryczną dla głównego urządzenia. A to wszystko w obudowie o wymiarach 106 x 39,3 x 11,3 mm przy wadze 65,5 g.





W hubie GC Connect znajdziemy USB-C do ładowania, USB-A 3.0, HDMI i czytnik kart SD/microSD / Foto: Green Cell



Hub GC Connect sprawdzi się chociażby przy współpracy z androidowymi smartfonami i tabletami w trybie desktopowym Samsung DeX lub konkurencyjnym Motorola ReadyFor (po podłączeniu myszki, klawiatury i monitora otrzymujemy w zasadzie komputer na Androidzie obsługiwany podobnie jak duże sprzęty) czy z Macbookami. Niewątpliwym atutem jest solidne wykonanie obudowy z anodyzowanego aluminium. Do pełni szczęścia brakuje tylko karty sieciowej (najlepiej gigabitowej) z gniazdem RJ-45. W końcu wiele sprzętów w obecnych czasach nie ma wbudowanego LANu.



Wszechstronny hub GC Connect już w sklepach

Jeśli jesteście zainteresowani kupnem huba GC Connect, to produkt właśnie dziś wchodzi już do sprzedaży. Sugerowana cena detaliczna akcesorium wynosi 249,95 złotych. GC Connect został objęty gwarancją producenta wynoszącą 12 miesięcy.



Zobacz również: Stworzył interaktywnego mini Kerfusia dzięki drukarce 3D i mikrokontrolerowi zgodnemu z Arduino



Źródło i foto: Green Cell Hub GC Connect sprawdzi się chociażby przy współpracy z androidowymi smartfonami i tabletami w trybie desktopowym Samsung DeX lub konkurencyjnym Motorola ReadyFor (po podłączeniu myszki, klawiatury i monitora otrzymujemy w zasadzie komputer na Androidzie obsługiwany podobnie jak duże sprzęty) czy z Macbookami. Niewątpliwym atutem jest solidne wykonanie obudowy z anodyzowanego aluminium. Do pełni szczęścia brakuje tylko karty sieciowej (najlepiej gigabitowej) z gniazdem RJ-45. W końcu wiele sprzętów w obecnych czasach nie ma wbudowanego LANu.Jeśli jesteście zainteresowani kupnem huba GC Connect, to produkt właśnie dziś wchodzi już do sprzedaży. Sugerowana cena detaliczna akcesorium wynosi 249,95 złotych. GC Connect został objęty gwarancją producenta wynoszącą 12 miesięcy.Źródło i foto: Green Cell

USB-A, ładowanie USB-C, HDMI i czytnik kart.