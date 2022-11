Ray tracing w smartfonach. MediaTek Dimensity 9200 zaprezentowany

Ależ zapowiedź.

MediaTek Dimensity 9200 - możliwości

Pierwszy smartfon z MediaTek Dimensity 9200

Firmaz roku na rok robi coraz więcej, aby pokazać zwłaszcza zaawansowanym użytkownikom smartfonów, że ich rozwiązania są doskonałą alternatywą dla produktów od konkurencyjnego. Chiński producent przez lata kojarzony przede wszystkim z najtańszym segmentem smartfonów pokazał właśnie swój najnowszy flagowy układ. Mowa o, który pod kilkoma względami mocno wyprzedza to, co w dzisiejszych czasach oferują telefony.MediaTek przedstawił światu układ Dimensity 9200, który jako pierwszy na świecie jest gotowy na obsługę standardu. Oczywiście do wykorzystania tej cechy potrzebny będzie nie tylko telefon, ale też router z Wi-Fi 7 . Teoretycznie technologia ta zapewnia prędkości transferu danych do 6,5 Gb/s przy jednoczesnej poprawie niezawodności i zmniejszeniu opóźnień.MediaTek Dimensity 9200 to również pierwszy mobilny SoC wykorzystujący architekturęz zupełnie nowymi rdzeniami. "Duży" rdzeńoraz trzy rdzenieodpowiadają za najbardziej wymagające obliczenia, podczas gdy towarzyszące im cztery rdzenieo niskim zapotrzebowaniu na energię, mają za zadanie wydłużyć czas działania smartfonu na baterii podczas niewielkiego obciążenia.Gigantyczne usprawnienia mają miejsce w zakresie wyświetlania grafiki. Dimensity 9200 to jeden z pierwszych czipów korzystających z nowego GPU, wspierającego sprzętowy ray tracing. To jednostka nawet o 32 procent wydajniejsza od GPU znanego z Dimensity 9000, zużywająca do 41 procent mniej energii.Ogólna wydajność układu MediaTek Dimensity 9200 szacowana jest na 10-12 procent wyższą od Dimensity 9000 w testach syntetycznych, czyli benchmarkach. Imponująca przy tym jest zwiększona wydajność energetyczna. Pobór energii ma być niższy nawet o 25 procent.Warto zauważyć, że MediaTek 9200 obsługuje 5G na częstotliwościach poniżej 6 GHz i na falach milimetrowych, czego nie potrafi wielu rywali. Ponadto, procesor obrazujako pierwszy obsługuje czujniki kamer RGBW, co ma przełożyć się na jaśniejsze i bardziej szczegółowe fotografie niż w przypadku sensorów RGB. Może on również przeciwdziałać rozmyciu ruchu. Co ponadto? Obsługa pamięci UFS 4.0, najnowszej pamięci LPDDR5X (8,5 Gb/s) i dźwięku 24-bitowego/192 kHz.Pierwsze smartfony z układem MediaTek Dimensity 9200 trafią do sprzedaży jeszcze pod koniec 2022 roku. Qualcomm odpowie na tę propozycję swoim SoC Snapdragon 8 Gen 2 , który może imponować w niemniejszym stopniu.Źródło: MediaTek