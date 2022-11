Szukasz głośnika lub słuchawek? Wyprzedaż na AliExpress trwa

Sprzęt audio na przecenie.

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was listę najciekawszych sprzętów audio, które udało nam się znaleźć na platformie. Znajdziemy tu sprzęty od producentów takich jak Xiaomi, Mifa, Baseus czy Tronsmart.Właśnie trwają przygotowania do największego święta wyprzedaży w tym roku - Dnia Singla 11.11. Z tej okazji przeceniono mnóstwo produktów, a dodatkowo możemy korzystać też z kodów zniżkowych.Podczas wyprzedaży 11.11 możemy skorzystać ze specjalnych kodów rabatowych przygotowanych przez AliExpress. Oto ich lista:MIFA A10+ to głośnik Bluetooth 5.0 o mocy 20W. Jest to urządzenie przenośne, idealne do zabrania ze sobą na piknik lub na plażę dlatego też A10+ spełnia normę wodoodporności IPX7. Głośnik może pochwalić sie także bardzo długim czasem pracy na jednym ładowaniu - do 24 godzin. Producent wyposażył urządzenie w slot na kartę microSD, Pendrive USD oraz wejście AUX przez co A10+ kompatybilne jest z szeroką gamą nośników muzyki.Głośnikkupimy za 147,43 zł ($30.82) korzystając z promocji Wydaj i zaoszczędź. Wysyłka z Polski.Słuchawki Onyx Pure są niezwykle lekkie (ważą tylko 4,5 g!) i wygodnie leżą w uszach. Sterujemy nimi w łatwy i intuicyjny sposób za pomocą jednego przycisku. Onyx Pure korzysta z modułu Bleutooth w wersji 5.3 by zapewnić stabilną i pozbawioną opóźnień transmisję audio. Dźwięk skalibrujemy wg naszych preferencji dzięki 3 ustawieniom equalizera - Normal, Bass czy Pure. Słuchawki mogą odtwarzać muzykę przez ok. 7 godzin, a dzięki etui ładującemu możemy tą liczbę zwiększyć do 32 godzin.Słuchawki TWSkupimy za ok. 94 zł ($19.99) . Wysyłka z Polski.Słuchawki TWS Bowie EX mają wiele do zaoferowania. Konstrukcja słuchawek oraz technologia BISA (Baseus Immersive Spatial Acoustics) zapewniają szersze pole dźwiękowe oraz czystą jakość dźwięku, potęgując tym wrażenia płynące ze słuchanej muzyki. Bowie EX oferuje również dwa tryby - muzyczny oraz kinowy - które pozwalają wyciągnąć maksimum wrażeń z odtwarzanej zawartości. Urządzenie korzysta z 4 mikrofonów ENC wraz z algorytmem sieci neuronowej AI by uzyskać krystalicznie czyste połączenia. Słuchawki zapewniają do 6 godzin pracy. Liczbę tą możemy zwiększyć do 30 godzin dzięki etui ładującemu.Słuchawki TWSdostępne są za 232,34 zł ($46.72) korzystając z kuponu stoiska oraz promocji Wydaj i zaoszczędź.Konstrukcja słuchawki i wykorzystanie kodeków AAC i SBC zapewnia wysoką jakość odtwarzanej muzyki oraz potężny bas. Słuchawki wyposażono w moduł Bluetooth 5.1 by zapewnić stabilne i pozbawione zakłóceń połączenie. Bateria 250 mAh zapewnia ok. 5-6 godzin słuchania muzyki. Co ciekawe, nadal możemy korzystać z jednej słuchawki podczas gdy druga ładuje się w etui.