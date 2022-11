Telewizor Samsung OLED S95B w niewiarygodnie niskiej cenie. Ci, którzy kupili wcześniej, niech żałują

Jak skorzystać z promocji?

Gigantyczna różnica w cenie S95B - maj vs. listopad 2022 r.

Dziś Samsung Polska ogłosił promocję dla modelu. W sumie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w niektórych sklepach telewizor ten jest już od dłuższego czasu w bardzo atrakcyjnej cenie. Łącząc obie promocje możemy kupić odbiornik OLED najnowszej generacji już za– szczegóły poniżej.W pierwszej chwili pomyślałem, że Samsung albo zwariował, albo pogubił się w swoich promocjach. Jak bowiem wytłumaczyć sytuację, w której cena telewizora debiutującego na rynku w maju 2022 r. nagle(w przypadku przekątnej 65”)? Więcej o OLED S95B przeczytacie w moim materiale W telegraficzny skrócie, aby otrzymać zwrot w wysokości 2000 zł należy zakupić jeden z modeli OLED Samsung, a następnie spełnić kilka istotnych wymogów, które znajdziecie na poniższej grafice.Promocja trwa od 7 listopada do 31 grudnia 2022r lub do wyczerpania puli zwrotów. Pula przeznaczona na zwory jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Według regulaminu „Pula kwoty Zwrotów jest ograniczona i wynosi 4,9 mln zł (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy). Pula Zwrotów jest łączna dla wszystkich Produktów objętych Promocją”.Porównując ceny z majowego debiutu, OLED S95B: 55” 10 999 zł, 65” 14 999 zł vs. obecna promocja: 55” 5 999 zł, 65” 7 999 zł - można śmiało zacytować klasyka „ale urwał”. Swoją drogą tego typu akcje/obniżki pokazują ile faktycznie jest wart dany produkt. Pomijam fakt tzw. teatru marketingowego fundowanego nam, konsumentom od lat przez firmy. To pokazuje, że cena z premiery nijak ma się do realiów rynkowych.Linki do sklepów, gdzie znajdziecie TV w promocji:Nie tak dawno na swoim Twitter informowałem, że od majowej premiery do końca września Samsung wprowadził do obrotu w Polsce ponad 2000 telewizorów Samsung OLED z technologią QD OLED. Według nieoficjalnych danych, do których udało mi się dotrzeć dawało to we wrześniu firmie w segmencie OLED w ujęciu wartościowym czwartą pozycje z udziałem w rynku rzędu 4,6%.Na poniższej grafice zmieniające się ceny przekątnej 65” S95B – dane serwis skąpiec.pl.Na marginesie, ciekawie jak muszą się czuć konsumenci Samsung, którzy zakupili OLED S95B w regularnej lub lekko obniżonej cenie Wrzesień, 12 999 zł, Październiku 11999 zł za 65”. Coś czuję, że Koreańczycy swoją marketingową akcją mocno wkurzyli dotychczasowych użytkowników S95B. Oczywiście dla potencjalnych klientów obecna promocja może okazać się strzałem w dziesiątkę.Dokładny opis akcji promocyjnej znajdziecie pod adresem Źródło: Samsung / Własne / fot. tyt. Samsung