Motorola Edge 30 Neo teraz w Play z fajnym gadżetem gratis

Motorola Edge 30 Neo w promocji

Najnowsze smartfony z serii Edge 30 zadebiutowały w Polsce na początku września bieżącego roku. Urządzenia zbierają całkiem dobre recenzje, a na łamach naszego portalu mieliśmy już okazję testować Motorolę Edge 30 Fusion . Teraz dowiedzieliśmy się, że najtańszy wariant czyli Edge 30 Neo 5G, dostępny jest w sieci Play i to z ciekawym, technologicznym gadżetem.Motorola Edge 30 Neo to najtańszy z nowych smartfonów, dostępny w czterech modnych kolorach stworzonych we współpracy z organizacją. Wyposażono go wo częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 120 Hz. Moc obliczeniową zapewnia tu układoraz 8 GB pamięci RAM. Użytkownik otrzymuje 128 GB przestrzeni na dane.W kwestii aparatów jest naprawdę przyzwoicie. Głównej kamerce 64 Mpix (obiektyw f/1.8 z OIS) towarzyszy kamerka 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, pełniąca funkcję kamerki makro oraz tej pomagającej dbać o odpowiednią głębię tła. Pewnym rozczarowaniem jest opcja nagrywania filmów w maksymalnej rozdzielczości Full HD w maksymalnie 60 klatkach na sekundę. Z przodu znalazła się kamerka 32 Mpix z obiektywem f/2.2. Co ciekawe, moduł aparatu jest otoczony paskiem LED, który rozświetla się informując użytkownika o powiadomieniach.W zakresie łączności producent oferuje wsparcie dla dwóch kart SIM z obsługą 5G, Bluetooth 5.1, dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ac oraz dwa głośniki stereo z Dolby Atmos. Nie zabrakło GPS z AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass i Galileo. Urządzenie zasilane baterią o pojemność 4020 mAh wspiera szybkie ładowanie z mocą 68 W (przewodowe) oraz bezprzewodowe ładowanie 5 W. Obudowa ma certyfikat wodoszczelności IP52. Smartfon o wymiarach 152.9 x 71.2 x 7.75 mm waży zaledwie 155 gramów.Motorola Edge 30 Ne w promocji w Play dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych - kolorze roku 2022oraz. Każda z wersji kolorystycznych ma wbudowaną w tylną ściankę dyskretną, barwną próbkę Pantone i umożliwia personalizację telefonu z wykorzystaniem koloru w całym interfejsie użytkownika.Każdy, kto kupi tego ciekawego smartfona w Play do końca listopada może odebrać w prezencie inteligentny zegar. Cena zestawu bez umowy wynosi obecnie 1899 zł Inteligentny zegar Lenovo Smart Clock 2 posiada 4-calowy, kolorowy ekran wyświetlający wszystko, czego potrzeba w codziennym życiu: godzinę, pogodę, a także zdjęcia. Można nim sterować bez użycia rąk, za pomocą głosu i korzystać z Asystenta Google. Zegar ma również podstawkę ładującą do ładowania bezprzewodowego.