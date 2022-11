Wyprzedaż 11.11 na AliExpress. Ostatnia szansa na wykorzystanie kuponów

Technologia przydatna w codziennym życiu.

Wielka wyprzedaż z okazji Dnia Singla na platformieto doskonała okazja do zakupu ciekawych gadżetów w promocyjnych cenach. Dzisiaj przyglądamy się promocjom na akcesoria do domu.Sklep AliExpress przygotował również pulę kodów, które można wykorzystać na Wyprzedaży 11.11 . Pamiętajcie, że kupony działają tylko do 12 listopada włącznie. Oto ich lista:Kolejną pulę kodów możemy wykorzystać na stronie Wyprzedaż 11.11 Bestsellery Następujące kupony wykorzystamy na stronie 20% off Kamerka nagrywa obraz w 1080p i oferuje pięciokrotny zoom cyfrowy. Urządzenie jest w stanie obrócić się o 355 stopni horyzontalnie i 90 stopni wertykalnie. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji jest ona w stanie automatycznie śledzić osoby, które pojawią się w zasięgu jej obiektywu. Urządzenie jest wodo i kurzoodporne, oferuje dwustronną komunikację, wsparcie dla asystenta głosowego Amazon Alexa oraz tryb nocny. Z kamerką możemy połączyć się za pomocą smartfona, a nagrania przechowywać na karcie microSD lub w chmurze.Kamerkę IPkupimy za 95,19 zł ($18.78) . Cena widoczna w koszyku.Dzwonek może pochwalić się bardzo długim zasięgiem bo aż do 350 metrów. Urządzenie korzysta z technologii przeciwzakłóceniowej FSK by utrzymać stabilność połączenia nawet na długich odległościach. Jako dzwonek możemy ustawić jedną z 35 dostępnych melodii, a regulacja głośności oferuje 4 poziomy w zakresie od 25 do 75 db. Urządzenie spełnia również normę wodoodporności IP55.Dzwonekkupimy za 89,38 zł ($17.51) . Cena widoczna w koszyku.Przydatna 5,5 mm kamerka endoskopowa wyświetlająca obraz i robiąca zdjęcia w rozdzielczości 640 x 480 pikseli. 6 światełek LED umieszczonych na główce kamerki pomaga oświetlić obserwowany obszar. W zestawie znajdziemy również doczepiany haczyk oraz magnes. Urządzenie jest kompatybilne z telefonami działającymi na systemie Andorid 4.0 lub wyższymi.Kamerkę endoskopowądostępna jest za 7,30 zł . Cena widoczna w koszyku.Wideodomofon rejestrujący obraz w 1080p i o szerokim kącie widzenia 150 stopni. Współpracuje z asystentami głosowymi Google oraz Alexa. Umożliwia komunikację dwustronną i wykrywa osoby w odległości 5 metrów dzięki czujnikowi PIR. Urządzenie posiada również tryb nocny, a długą pracę na jednym ładowaniu zapewnia bateria 4400 mAh.Wideodomofonkupimy za 252,04 zł ($50.75) korzystając z koduoraz promocji Wydaj i zaoszczędź.Łatwy w montażu zamek z czujnikiem kart RFID. Możemy go zamontować w szufladach, których grubość nie przekracza 30 cm. Zasilany 4 bateriami AAA.Inteligentny zamek do szuflady kupimy za 37,92 zł ($7.60) . Promocja dostępna tylko dla nowych użytkowników.Kamerka oferuje krystalicznie czysty obraz w jakości 2K i konfigurowalny kąt widzenia (od 65 do 95 stopni). Dwa mikrofony wspierane sztuczną inteligencją zapewnią, że twoi rozmówcy będą cię słyszeć jasno i wyraźnie. Urządzenie korzysta z automatycznego balansowania bieli, sensora BSI oraz przesłony f/2.0 by uzyskać jasny i wyraźny obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia. PowerConf C200 wyposażono również w zaślepkę gdy nie chcemy by ktoś niepożądany podglądał co robimy w danej chwili.Kamerka internetowadostępna jest za 263,28 zł ($52.95) . Cena widoczna w koszyku.Czujnik uruchamia alarm dźwiękowy w wypadku wykrycia dwutlenku węgla lub ilości dymu przekraczającego normy bezpieczeństwa. Wyposażony jest w wyświetlacz LCD, który pokazuje wykrywane wartości. Światełka LED naokoło ekranu pokazują obecny stan urządzenia. Kolor zielony oznacza, że urządzenie jest włączone, kolor niebieski oznacza zbyt dużą ilość dymu w pomieszczeniu, natomiast kolor czerwony to ostrzeżenie że wykryto dwutlenek węgla.Czujnik dymu i dwutlenku węgla dostępny jest za 54,58 zł ($10.67) . Cena widoczna w koszyku.Bezprzewodowy czujnik światła, który możemy połączyć z wieloma smarturządzeniami w naszym domu za pomocą huba. Czujnik jest lekki i łatwy w instalacji, możemy go bezpośrednio przymocować do ściany. Wykrywa oświetlenie w zakresie 0 - 1000 lux, więc w momencie gdy w pomieszczeniu zacznie się ścieminać, czujnik włączy połączone z nim urządzenia. Możemy nim także sterować zdalnie za pomocą aplikacji na smartfona.Czujnik światłakupimy za 68,07 zł ($13.32) . Cena widoczna w koszyku.Termostat firmy MOES dostępny w trzech wariantach - do zarządzania ogrzewaniem podłogi (wodnym lub elektrycznym) lub bojlerem. Po połączeniu urządzenia z hubem Tuya ZigBee, pozwala ono na zarządzanie temperaturą w naszym domu. Termostat kontrolować możemy za pomocą komend głosowych (asystent Google oraz Alexa) lub zdalnie za pomocą aplikacji na telefon. Możemy również ustalić harmonogram ocieplania.Inteligentny termostatdostępny jest za 227,38 zł ($44.95) wykorzystując kupon stoiska oraz promocję Wydaj i zaoszczędź.