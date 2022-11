Najbardziej spektakularny laptop roku dostępny w Polsce. Znamy cenę

Składany ekran dla wielu trybów pracy

Podzespoły nie rozczarowują

ASUS Zenbook 17 Fold OLED - cena w Polsce

Na początku listopada w polskich sklepach pojawił się- 17,3-calowy składany laptop OLED z certyfikatem Intel Evo i wieloma trybami pracy. Komputer z pewnością wyróżnia się wyglądem i prezentuje się bardzo futurystycznie, a jego parametry sprawdzą się zarówno w pracy, jak i podczas korzystania z multimediów.Zenbook 17 Fold OLED oferuje użytkownikom dwa rozmiary wyświetlacza OLED w jednym urządzeniu: duży 17,3-calowy ekran dotykowy 4:3 o rozdzielczości 2,5K, który jest składany centralnie, aby stworzyć dwa, bezszwowe, 12,5-calowe wyświetlacze 3:2 o rozdzielczości 1920 na 1280 pikseli.Komputer jest wyposażony w pełnowymiarową klawiaturę i touchpad ErgoSense Bluetooth, które znacznie zwiększają jego uniwersalność, umożliwiając korzystanie z komputera w trybie Desktop, trybie Laptop (z klawiaturą Bluetooth), trybie Laptop (z klawiaturą wirtualną), trybie Tablet, trybie Reader lub trybie Extended.W trybie Desktop rozłożony 17,3-calowy ekran - ustawiony w orientacji poziomej przy wykorzystaniu wbudowanej podstawki ze sztucznej skóry - może być użytkowany wraz z bezprzewodową klawiaturą i touchpadem ErgoSense, tworząc wydajny, wielkoekranowy komputer sprzyjający produktywności.Co z wytrzymałością? Zenbook 17 Fold OLED został przetestowany pod kątem spełnienia amerykańskiej normy wojskowej MIL-STD-810H w zakresie niezawodności i trwałości. Według producenta, zastosowany w urządzeniu zawias 180° przeszedł ponad 30 000 cykli otwierania i zamykania. W przypadku gdy użytkownik otwiera i zamyka laptopa sześć razy dziennie, oznacza to, że żywotność samego zawiasu wynosi ponad dziewięć lat. Został on skonstruowany w taki sposób, aby stabilnie utrzymywać górny ekran pod dowolnym kątem, dzięki czemu doskonale sprawdza się w roli ultraprzenośnego 12,5-calowego laptopa lub w trybie Reader obsługiwanego jedną ręką. Zenbook 17 Fold OLED z certyfikatem Intel Evo wyposażony jest w wydajne komponenty, w tym procesor Intel Core i7-1250U 12. generacji, grafikę Intel Iris Xe, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD PCIe o pojemności 1 TB. Wytrzymała bateria 75 Wh wyposażona została w funkcję USB-C Easy Charge, dzięki czemu można ją szybko naładować za pomocą większości ładowarek USB-C, powerbanków lub dowolnej ładowarki z certyfikatem Power Delivery, w tym dołączonego do zestawu zasilacza 65 W z szybkim ładowaniem.Do dyspozycji otrzymujemy dwa porty USB-C Thunderbolt 4, - które są do 8x szybsze od portów USB 3.2 Gen 1 - ze wsparciem dla szybkiego ładowania lub podłączania zewnętrznych wyświetlaczy. W zestawie z urządzeniem znajduje się również adapter USB-C do USB Typ-A.Użytkownicy w zestawie z komputerem znają klawiaturę ErgoSense. Charakteryzuje się ona pełnowymiarowym rozstawem klawiszy 19,05 mm i długim skokiem 1,4 mm. Klawisze mechaniczne mają również delikatne 0,2-milimetrowe wypustki na nasadkach klawiszy, co zapewnia lepsze wyczucie podczas pisania.W polskich sklepach Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) wyceniony został naŹródło: ASUS