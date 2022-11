Technologia na co dzień z AliExpress - 8 ciekawych gadżetów, których cena Cię zaskoczy

Technologia przydatna w codziennym życiu.

1. Słuchawki TWS Tronsmart Onyx Pure

2. Słuchawki TWS Baseus Bowie Ex

3. Bezprzewodowy odkurzacz Redkey W12

4. Irygator Nicefeel FC188

5. Kamerka sportowa mini

6. Gimbal AXNEN HQ3

7. Mini urządzenie do śledzenia z GPS-em

8. Bezprzewodowy dzwonek do drzwi HTZSAFE

Kontynuujemy serię artykułów przed świętem wyprzedaży. Dzisiaj mamy dla Was listę kilku ciekawych gadżetów technologicznych przydatnych na co dzień. Znajdziemy tu zarówno promocje na słuchawki TWS jak i odkurzacze czy kamerki sportowe.Warto pamiętać również o tym, że AliExpress przygotowało wiele kodów zniżkowych, które można wykorzystać podczas Wyprzedaży 11.11 . Oto ich lista:A teraz zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszą ofertą.Onyx Pure to słuchawki oferujące dźwięk Hi-Fi. Obsługują Bluetooth w wersji 5.3, są niezywkle lekkie (ważą tylko 4,5 g) i wygodnie leżą w uszach. Słuchawki standardowo działają do 7 godzin, ale dzięki etui ładującemu możemy ten czas wydłużyć do 32 godzin. Onyx Pure posiada 3 ustawienia equalizera byśmy mogli w pełni rozkoszować się muzyką - normalny, bas oraz czysty.Słuchawki TWSdostępne są za ok. 94 zł ($19.99) Baseus Bowie Ex należy do złotej linii urządzeń marki. Oznacza to, że słuchawki wspierają szybkie ładowanie BRC (wystarczy 10 minut ładowania by móc korzystać ze słuchawek przez 2 godziny), technologię Baseus DCLL, która redukuje opóźnienia do 0,06 sekundy oraz Baseus Smart-Connect pozwalającą połączyć Bowie Ex jednocześnie z dwoma urządzeniami. Ponadto słuchawki wspierają łączność Bluetooth 5.3 i działają do 6 godzin na jednym ładowaniu (do 30 godzin z etui ładującym).Słuchawki TWSkupimy za 235,33 zł ($46.72) korzystając z kuponu stoiska oraz promocji Wydaj i zaoszczędź.Redkey W12 to urządzenie 3 w 1 - nie tylko odkurzy podłogę, ale także wymopuje ją na sucho i mokro. Prudcent wyposażył urządzenie w dwa zbiorniki na wodę. W pierwszym z nich przechowywana jest czysta woda służąca do mopowania, do drugiego zaciągane są zanieczyszczenia i brudna woda. Odkurzacz jest stosunkowo lekki - waży tylko 3,8 kg, a bateria 2600 mAh zapewnia do 50 minut pracy.Odkurzaczkupimy za 861,97 zł ($173.99) . Cena widoczna w koszyku, wysyłka z Polski.Nicefeel FC188 posiada zbiornik na wodę o dużej pojemności (1000 ml) oraz 7 końcówek w zestawie. Urządzenie oferuje 10 stopni ciśnienia wody dzięki czemu każdy będzie mógł znaleźć ustawienie odpowiednie dla siebie. Irygator posiada komorę do przychowywania końcówek, które czyszczone są za pomocą lampy bakteriobójczej UV.Irygatorkupimy za 232,43 zł ($49.54) korzystając z koduoraz promocji Wydaj i zaoszczędź. Wysyłka z magazynu w Polsce.Tania mini kamerka sportowa z 1,5-calowym wyświetlaczem LCD i kątem widzenia 140 stopni. Jak podaje producent, urządzenie jest w stanie wytrzymać zanurzenie w wodzie do 30 metrów. Bateria 900 mAh zapewnia do 70 minut nagrywania.Mini kamerka sportowa dostępna jest za 46,19 zł ($8.90) . Cenę uzyskamy korzystając z kuponu stoiska.Gimbal oferuje 3-osiową stabilizację dzięki czemu idealnie nadaje się do nagrywania krótkich filmików, livestreamów lub Vlogów z podróży. Bez problemu możemy też przełączać się między nagrywaniem filmików w pozycji horyzontalnej lub wertykalnej. Sam gimbal waży tylko 295 gram i dzięki swojej składanej konstrukcji, jest łatwy w transporcie.Gimbaldostępny jest za 252,63 zł ($50.89) . Cene widoczna po dodaniu do koszyka.Małe urządzenie z wbudowanym GPS-em. Możemy je ukryć np. w samochodzie i śledzić pozycję pojazdu w razie kradzieży.Mini urządzenie GPS kupimy za 12,64 zł ($2.57) Dzwonek do drzwi swoim wyglądem przypomina sówkę. Zasięg działania urządzenia wynosi 300 metrów, więc bez problemu zainstalujemy go nawet w dużym mieszkaniu. Wymienna bateria 23A zapewnia do 3 lat działania dzwonka. Do wyboru mamy 35 różnych melodii i 4 poziomy regulacji głośności. "Sówka" jest wodoodporna oraz może działać nawet w wysokich i niskich temperaturach.Dzwonekkupimy za 123,37 zł ($24.27) . Cena widoczna w koszyku.Poszukiwaczom okazji polecamy też poprzedni artykuł: 10 gadżetów z AliExpress z kuszącą ceną i szybką dostawą