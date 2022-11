Problem z lodówką? Konsumenci skarżą się na Samsunga

Jakość elektroniki spada?

W Stanach Zjednoczonych konsumenci są wściekli na firmę Samsung. Rosnąca liczba użytkowników lodówek tego producenta donosi o problemach z szybko psującym się jedzeniem, a nawet zatruciami pokarmowymi. Konsumenci złożyli w ostatnich latach setki skarg na urządzenia chłodzące tej marki w amerykańskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich, która publikuje wyłącznie raporty wiążące się z ryzykiem choroby, obrażeń lub śmierci.Dziennikarze USA Today przeanalizowali tysiące skarg złożonych w ciągu ostatniej dekady i odkryli, że od 2020 roku liczba zgłoszeń skupiających się na lodówkach marki Samsung wzrosła do rekordowych poziomów, nawet przy uwzględnieniu proporcji zmian sprzedaży do wzrostu usterkowości pomiędzy poszczególnymi producentami. Ponad 75 procent wszystkich skarg na lodówki dotyczy sprzętu południowokoreańskiej korporacji. Setki zażaleń do federalnej komisji bezpieczeństwa wskazywały na słabe działanie lodówek Samsunga jako źródło problemów żołądkowych.

Winne normy eko?

Samsung reaguje

"Miliony konsumentów w Stanach Zjednoczonych każdego dnia polegają na swoich lodówkach Samsung"

"Stawiamy za jakość, innowacyjność i wydajność naszych urządzeń, a także za naszą uznaną w branży obsługę klienta".

Łączna liczba skarg konsumentów na lodówki miesiąc po miesiącu (górny wykres) oraz skargi klientów na lodówki - Samsung kontra inne firmy (dolny wykres). | Źródło: USA TodayOczywiście nie sposób jest każdorazowo powiązać zatrucie pokarmowe z kiepsko działającą lodówką. Dane komisji ds. bezpieczeństwa odzwierciedlają tylko to, co w skargach napisali konsumenci. Co istotne, niektórzy konsumenci twierdzili, że sprawdzali temperaturę wewnątrz lodówki za pomocą własnych, kupionych w sklepie termometrów i ta odbiegała znacząco od ustawień na panelu urządzenia. Przykładowo, temperatura w środkuPomiar temperatury wewnątrz lodówki - wzorzec (z lewej) vs wadliwe urządzenie (z prawej). Różnica przy tych samych ustawieniach na programatorze wynosi nawet kilka stopni Celsjusza. | Źródło: USA TodayNajpopularniejsze skargi dotyczyły zamarzania systemu kostkarki do lodu, zamarzania wentylatora lub nadmiernie hałasującego wentylatora. Niektórzy konsumenci musieliFederalna komisja ds. bezpieczeństwa nie wydała żadnego ostrzeżenia ani nie wezwała do akcji serwisowej, ale potwierdziła istnienie otwartego dochodzenia w te sprawie.W artykule USA Today przytacza przykłady osób, które domagały się od firmy Samsung odszkodowania za utracone zdrowie lub zepsute produkty. Jeden z konsumentów dostał nawet 247 dolarów celem rekompensaty za zepsute jedzenie. Wysłano do niego technika, który miał naprawić usterkę. Naprawa pomogła tylko na jakiś czas.Wielu konsumentów wskazuje planowane postarzanie produktów jako przyczynę usterek. Inni sugerują, że winne są kwestie związane z. Ich zdaniem lodówki nie pracują zgodnie z parametrami, aby spełniać normy wyższych standardów efektywności energetycznej dzięki zużywaniu mniejszych ilości prądu. Mało który konsument zdecyduje się zmierzyć temperaturę w lodówce, więc ewentualne różnice pomiędzy ustawieniami pokrętła, a rzeczywistością temperaturą w środku nie zostaną wykryte.W pisemnym oświadczeniu skierowanym do USA Today Samsung odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu rozpatrywania skarg klientów. Jednocześnie broniono jakości produktów w typowo PR-owym stylu.– czytamy.Jak wyglądają Wasze przygody ze sprzętem RTV i AGD w ostatnich latach? Zauważyliście pogorszenie się jakości elektroniki?Źródło: USA Today