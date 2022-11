Apple podniosło w Polsce cenę swojej emejzingowej szmatki do ekranów

Teraz kosztuje ponad stówę.

Ściereczka do czyszczenia Apple kosztuje teraz 119 złotych

"Ta ściereczka wykonana z miękkiego materiału niepowodującego zarysowań umożliwia bezpieczne i skuteczne czyszczenie wszystkich wyświetlaczy Apple, również tych z szybą ze szkła nanostrukturalnego."

W całej swojej ofercie firma Apple ma kilka produktów, które zasłużyły sobie na status "moich ulubionych". Pewnie myślicie, że mam na myśli banały pokroju smartfona iPhone 14 Pro Max, tabletu iPad Pro M2 oraz 13-calowego MacBook Pro z czipem M2. Otóż nic bardziej mylnego. Na podium znajduje się podstawka Pro Stand dla monitora Apple Pro Display XDR za 4799 złotych, zestaw kółek Apple do Maca Pro za 4199 złotych oraz oczywiście ściereczka do czyszczenia Apple za 9... Chwila, chwila! Ona też podrożała?!Jak kryzys to pełną gębą. Apple tłumaczy konieczność podnoszenia cen w Polsce słabnącą złotówką, rosnącą inflacją oraz zwiększającymi się nieustannie kosztami produkcji. W ostatnim czasie skutkowało to gwałtownymi podwyżkami, które nie ominęły nawet produktów poprzedniej generacji. Podrożał iPhone 13, podrożały też inne urządzenia i akcesoria. Teraz w górę poszła także cena obśmiewanej ściereczki do czyszczenia Apple.Ściereczka do czyszczenia od Apple kosztuje już 119 złotych, co oznacza wzrost ceny o nieco ponad 20 procent (z pułapu 99 złotych). Co jest w niej niezwykłego? Ano absolutnie nic. Producent pisze, że jest to:Z jakiej tkaniny wykonano ściereczkę do czyszczenia Apple? Nie wiadomo, ale zapewne nie z włosia jednorożca. Prawdopodobnie jest to mikrofibra lub podobna tkanina, którą bez większego problemu kupi się w cenie kilkukrotnie niższej w dowolnym sklepie z elektroniką.PS Według strony Apple ściereczka do czyszczenia w dalszym ciągu nie jest zgodna ze smartfonami starszymi niż iPhone 5. ;(Źródło: Apple