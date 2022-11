10 gadżetów z AliExpress z kuszącą ceną i szybką dostawą

Garść propozycji



Na AliExpress trwa wielka wyprzedaż związana z 11.11. Cała masa towarów wysyłana jest z magazynów w Polsce oraz innych krajach europejskich, co znacząca skraca czas dostawy. Po co czekać miesiącami na zamówienie, skoro można je mieć u siebie nawet po kilku dniach? Przejrzałem ofertę najpopularniejszej na świecie platformy sprzedażowej pod kątem interesujących gadżetów z szybką wysyłką. Tym razem nie szukałem urządzeń najtańszych, a po prostu te, które dzięki kuponom wypadają bardzo korzystnie cenowo.



Pamiętajcie o tym, że AliExpress przygotowało kupony zniżkowe, które można wykorzystać podczas



Oto lista najnowszych kuponów AliExpress:



11SInstalki6 - $6 zniżki przy wydanych $50

- $6 zniżki przy wydanych $50 11SInstalki12 - $12 zniżki przy wydanych $100

- $12 zniżki przy wydanych $100 11SInstalki18 - $18 zniżki przy wydanych $150

- $18 zniżki przy wydanych $150 11SInstalki24 - $24 zniżki przy wydanych $200

- $24 zniżki przy wydanych $200 11SInstalki31 - $31 zniżki przy wydanych $260

- $31 zniżki przy wydanych $260 11DSale3 - $3 zniżki przy wydanych $40

- $3 zniżki przy wydanych $40 11DSale7 - $7 zniżki przy wydanych $80

- $7 zniżki przy wydanych $80 11DSale12 - $12 zniżki przy wydanych $120

- $12 zniżki przy wydanych $120 11DSale17 - $17 zniżki przy wydanych $170

- $17 zniżki przy wydanych $170 11DSale23 - $23 zniżki przy wydanych $230

A oto lista ciekawych produktów, jakie znalazłem na AliExpress, a których dotyczy promocja.



1. Dwie kamery Xiaomi Yi 1080p



Jeżeli chciałeś stworzyć sobie system monitoringu w domu, to nadarza się ku temu doskonała okazja. W promocji kupić można zestaw dwóch kamer Xiaomi Yi 1080p. Dzięki nim podejrzysz dziecko śpiące w pokoju obok, sprawdzisz aktywność zwierzaków przebywając poza domem, a w trakcie wyjazdu wakacyjnego będziesz spał spokojniej wiedząc, że Twój dom jest pod nadzorem.



Cena: ok. 170,56 złotych z kodem 11S3



2. Głośnik bezprzewodowy Tronsmart T7

Tronsmart T7 to jeden z najpopularniejszych i najlepszych głośników w cenie do 200 złotych. Jest w stanie nagłośnić wcale nie tak małą imprezę, jego konstrukcja nic nie robi sobie z działania wody, a sporym atut stanowi obsługa technologii Bluetooth 5.3. Cena promocyjna? Doprawdy korzystna.



Cena: ok. 139 złotych z kodem 11S3 - wysyłka z Hiszpanii



3. Wideorejestrator 70mai lite D2 dash cam

Niedrogi wideorejestrator samochodowy? Właśnie go znalazłeś. Popularne urządzenie 70mai dostępne jest nie dość że taniej, to jeszcze z darmowym modułem GPS i to w podstawowym, najtańszym zestawie! Warto jeździć z wideorejestratorem na szybie - nigdy nie wiesz, kiedy będziesz musiał dowodzić swoich racji przed policją.



Cena: ok. 270 złotych z kodem 11SInstalki6



4. Smartwatch Amazfit Bip U Pro





Amazfit Bip U Pro to zaskakująco tani zegarek z GPS, który nie tylko prezentuje się naprawdę ładnie na nadgarstku, ale też motywuje do ruchu, pomagając logować wszystkie treningi. Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych zostanie wysłany do Ciebie w ciągu zaledwie trzech dni z polskiego magazynu Cainiao.



Cena: ok. 154 złotych z kodem 222 oraz innymi - wysyłka z Polski



5. Samochodowy jump starter iMars J05 18000 mAh

Chciałem polecić dostępny w promocji jumpstarter samochodowy marki Baseus, ale zauważyłem, że w jeszcze lepszej cenie da się kupić identyczne urządzenie iMars J05, cieszące się bardzo dobrymi recenzjami użytkowników. Od teraz gdy akumulator w Twoim samochodzie rozładuje się, nie będziesz zdany na łaskę innych kierowców. Wystarczyło będzie podpiąć klemy jumpstartera do akumulatora i uruchomić silnik po krótkiej chwili ładowania.



Cena: ok. 329 złotych z kodem 11SInstalki6 - wysyłka z Czech



6. Odkurzacz myjący ROBOROCK DYAD

Ten odkurzacz marki Roborock jest po prostu absurdalnie tani. To zdecydowanie najtańszy na rynku odkurzacz bezprzewodowy z funkcją mycia oraz odkurzania rozlanych cieczy. Nieczystości pochłaniane są do osobnego zbiornika na brud. Obrotowe rolki myją powierzchnie płaskie znacznie skuteczniej od zwykłych mopów w tańszych urządzeniach. W tej cenie to naprawdę świetny sprzęt.



Cena: ok. 897 złotych z kodem 11SAGACUDA24, DYAD853 oraz 11SInstalki18 - wysyłka z Francji



7. Mocna latarka PHILIPS SFL 1236

Latarka Philipsa w śmiesznie niskiej cenie. Jeśli nie kupiłeś jeszcze polecanej przeze mnie wielokrotnie latarki Convoy S2 lub Solarforce, to jeszcze taniej możesz nabyć ten oto sprzęt Philipsa. W każdym domu powinna być latarka i to niekoniecznie taka w smartfonie. Ot, na wypadek przerwy w dostawie prądu lub innych wystąpienia nagłych wypadków.



Cena: ok. 32 złote z kodem SFL1801



8. Ładowarka samochodowa TOOCKI z szybkim ładowaniem

Masz dość wolnego ładowania smartfonów w samochodzie? Spraw sobie taką oto ładowarkę marki Toocki z szybkim ładowaniem z mocą 30 W. Do wyboru kilka różnych wariantów, w tym ten najpopularniejszy ze złączami USB-A oraz USB-C. Za 11 złotych to jak za darmo.



Cena: ok. 11 złotych z kodem TOOCKICARS



9. Tanie radio samochodowe 2 DIN

Szukasz niedrogiego radia samochodowego 2din? No to właśnie je znalazłeś. Jasne, nie będzie to z pewnością demon wydajności, ale pozwoli odtwarzać muzykę przez Bluetooth (także FLAC), a nawet filmy we wszystkich najpopularniejszych formatach. Atutami są tu 7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080p, obsługa kart TF, obecność portu USB 2.0 oraz polskie menu. Jest nawet złącze AUX.



Cena: ok. 186 złotych - wysyłka z Czech



10. Słuchawki Bluetooth z kocimi uszami

