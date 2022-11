Samsung śmieje się z Apple w nowej reklamie

Jest zabawna, nie powiem.

Reklama Samsunga uderzająca w Apple

Składane smartfony Apple

Technologiczni giganci lubią sobie dogryzać, a w szczególności w reklamach. Ten proceder ma miejsce od bardzo, bardzo dawna i trwa do dzisiaj. Tym razem z jednego ze swoich rywali postanowił pośmiać się– w nowej reklamie, która została w tym tygodniu opublikowana w serwisie YouTube.Samsung nie mówi bezpośrednio, z kogo się w swojej reklamie wyśmiewa. Jasne jest jednak, że obiektem kpin Koreańczyków jest Apple.Jak wiadomo nie od dzisiaj, Apple raz na jakiś czas wprowadza do swoich urządzeń „innowacyjne” funkcje, z których… użytkownicy smartfonów z Androidem mogą korzystać od dawna. Właśnie ten fakt Samsung postanowił naświetlić w swojej reklamie. Gdy smartfony z Androidem zyskają nową ciekawą funkcję, użytkownicy urządzeń zmuszą na tę samą funkcję czekać i czekać. Oczywiście, zdarza się, że jest odwrotnie, ale stereotyp nie wziął się znikąd.Konkretnie w swojej reklamie Samsung postanowił podkreślić fakt, że Apple wciąż nie posiada w ofercie składanych smartfonów. Gigant zaznaczył jednak, że użytkownicy sprzętu Apple wcale nie muszą czekać na to, aż jego oferta się o takie smartfony poszerzy. Mogą zamiast tego sięgnąć po jeden ze składanych smartfonówW przeszłości zdarzało się, że Samsung naśmiewał się z decyzji Apple w swoich reklamach, po czym podejmował decyzje… identyczne. Tak było na przykład w przypadku kwestii „notcha”. Nowa reklama jest na tyle przemyślana, że Koreańczycy w końcu nie śmieją się z tego, co Apple zrobiło, a z tego, co jeszcze nie zrobiło.Czy Apple kiedykolwiek wprowadzi do sprzedaży składane smartfony? Podobno gigant z Cupertino nad nimi pracuje, ale nie będą one gotowe do wejścia na rynek aż do 2024 roku.Dla przypomnienia, Samsung w tym roku wprowadził do sprzedaży czwartą generację swoich składanych smartfonów z serii. Tworzą ją urządzenia Samsung Galaxy Z Fold 4 oraz Samsung Galaxy Z Flip 4 Źródło: Softpedia, fot. tyt. Samsung/YouTube