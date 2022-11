Czy faktycznie dotarliśmy już do granicy innowacji w smartfonach?

Co jeszcze można wymyślić?



W ostatnim czasie odnoszę wrażenie, że z roku na rok producenci urządzeń mobilnych coraz mniej nas zaskakują - jednocześnie mając równie mało asów w rękawie. Idealnie widać to na przykładzie tegorocznej serii flagowych smartfonów Apple. Coś tam świta z nowości, ale do rewolucji daleko. Kosmetyczne poprawki producentów zdają się również coraz bardziej wpływać na decyzje zakupowe klientów - Ci wolą wstrzymać się przed coroczną wymianą smartfona.



Czy faktycznie dotarliśmy już do granicy innowacji w urządzeniach mobilnych?



Z roku na rok zmienia się coraz mniej



Zarówno w Androidowym, jak i iOS-owym świecie smartfony osiągnęły pewien pułap stagnacji. Dziś hardware nie wyznacza już rewolucji jak kiedyś - producenci starają się bardziej zaskakiwać nas nowościami związanymi z samym oprogramowaniem i dodatkowymi funkcjonalnościami. Tymi powiązanymi z aparatem fotograficznym i tymi związanymi z samą produktywnością oraz szybkością działania. Procesory i pamięci RAM przyspieszają, a wygląd pozostaje z zewnątrz taki sam.





“Składki” to dalej nisza





Co mogłoby zmienić branżę?





Umówmy się, kto o zdrowych zmysłach będzie podniecał się tym, że nowy układ ma mniej nanometrów i działa o 10 proc. szybciej od swojego poprzednika. Nisza zapaleńców na pewno. Dla zwykłego “Kowalskiego” nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.To, co może cieszyć, to większe inwestycje w prędkość ładowania samych urządzeń oraz optymalizacje pozwalające na błyskawiczne uzupełnienie energii w akumulatorach smartfonów (no dobra, może poza serią Galaxy od Samsunga i iPhone’ach, co w sumie jest pewnego rodzaju powodem do wstydu patrząc na konkurencję).Cała reszta? To kosmetyka, na którą ciężko zwrócić uwagę.Przez pewien okres czasu myślałem, że składane smartfony faktycznie zaczną się szybciej rozwijać i zdominują rynek komercyjnym - tym samym wyznaczając zupełnie nową, ekscytującą drogę dla sprzętów mobilnych. Tak się nie stało. W peletonie przewodzi jedna firma z monopolem na dobrej jakości składaki.. Inni kombinują, ale nie są w stanie dorównać Koreańczykom na wielu polach. Nie tylko w kwestii marketingowej, ale również w wolumenie sprzedaży.Cieszy fakt, że coraz większa liczba użytkowników jest zainteresowana składanymi smartfonami. Być może dzięki temu ewolucja w tym segmencie będzie postępowała szybciej niż dotychczas.Jaka rzecz lub pomysł Twoim zdaniem byłyby w stanie obecnie zmienić branżę oraz zapobiec stagnacji na rynku mobilnym? Jeszcze szybsze ładowanie? Może jakiś dziwny sposób składania urządzenia? Nowości w oprogramowaniu? Możesz śmiało popuścić wodze fantazji w komentarzach.