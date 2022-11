Nowe karty graficzne AMD Radeon już są. RX 7000 deklasują rywali?

Ciekawa propozycja dla graczy.

Firma AMD zaprezentowała swoje najnowsze, najwydajniejsze i prawdopodobnie najlepsze jak dotąd karty graficzneoraz, wykorzystujące 5-nanometrową architekturę RDNA 3. Zaprezentowane dwa układy AMD Radeon RX 7000 mogą absolutnie zdeklasować NVIDIA GeForce RTX 4090 od strony opłacalności, bowiem ich ceny są znacznie, znacznie niższe. Co o nich wiemy już teraz?AMD Radeon RX 7900 XTX to wbrew swojej nazwie układ znacznie wydajniejszy od AMD Radeon RX 7900 XT. Czyżby zapanowała nowa moda na mylące oznaczenia kart? NVIDIA wycofała się już z GeForce RTX 4080 12 GB , który tak naprawdę powinien być RTX-em 4070, a tu takie coś. W każdym razie...na 384-bitowej szynie wykorzystuje 58 miliardów tranzystorów i legitymuje się mocą obliczeniową na poziomie 61 TFLOPS dla obliczeń pojedynczej precyzji. Radeon RX 7900 XTX to Game Clock wynoszący 2,3 GHz, 6144 procesory strumieniujące oraz 96 jednostek CU AMD RDNA 3.

Ceny kart graficznych AMD RX 7000

AMD Radeon RX 7900 XTX - 999 dolarów

- 999 dolarów AMD Radeon RX 7900 XT - 899 dolarów

Specyfikacja AMD Radeon RX 7900 XTX. | Źródło: AMDUkład cechuje TBP na poziomie, a karta zasilana jest dwoma wtyczkami PCI-e 8 pin. Wzorem nowych kart NVIDIA wspiera kodek AV1 i oferuje złącze DisplayPort 2.1. Ciekawostka: DP 2.1 wspiera wyświetlacze 8K, ale też odświeżanie 900 Hz w rozdzielczości 1440p.ma być 1,5-1,7 raza wyższa od oferowanej przez GPU AMD Radeon RX 6950 XT w rozdzielczości 4K. Wartości są imponujące, ale realne zyski polecą dopiero niezależne testy. Na razie mieliśmy okazję zobaczyć taki oto wykres.Wydajność AMD Radeon RX 7900 XTX. | Źródło: AMDI taki.Wydajność AMD Radeon RX 7900 XTX w grach 4K. | Źródło: AMDWielu z Was zastanawia się teraz z pewnością, jak prezentuje się wydajność najnowszych kart w ray tracingu. Okazuje się, że AMD znacząco ulepszyła wsparcie dla tej techniki. Nowy GCN oferuje ulepszone możliwości ray tracingu, zapewniając nawet o 50 procent większą wydajność na każdy CU. Na wykresie dostarczonym przez AMD widać doprawdy istotne różnice w liczbie klatek na sekundę na korzyść wydajniejszej z zaprezentowanych kart.Wydajność AMD Radeon RX 7900 XTX w grach z ray tracingiem w 4K w porównaniu do AMD RX 6950 XT. | Źródło: AMDSłabszą, ale też tańszą konstrukcją jestz 20 GB pamięci GDDR6 na szynie 320-bitowej i zegarem Game Clock 2 GHz. Urządzenie to cechuje TBP na poziomieoraz 5376 procesorów strumieniujących i 84 CU. Wsparcia dla kodeka AV1 i złącza DisplayPort 2.1 rzecz jasna nie zabrakło.Specyfikacja AMD Radeon RX 7900 XT. | Źródło: AMDObie karty wyposażono w 2,5-slotowe chłodzenie, przynajmniej w wersjach referencyjnych.Ceny nowości od AMD wynoszą:Nie należy ich przeliczać bezpośrednio na złotówki, bowiem ceny w sklepach finalnie będą znacznie wyższe. Pewnym jest jednak to, że nowości AMD będą kosztowały więcej niż połowę tego, ile kosztuje NVIDIA GeForce RTX 4090 (1599 złotych).Karty graficzne AMD Radeon RX 7900 XTX i AMD Radeon RX 7900 XT trafią do sprzedażyŹródło: AMD