Smartfon na lata? Huawei Mate 50 Pro to prawdziwy długodystansowiec

Ponadczasowy design

Nienaganny ekran do wygodnej pracy

Topowa wydajność na lata

Bateria i multimedia

Aparaty z najwyższym wynikiem w rankingu DXOMARK

Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie już codzienności bez smartfona pod ręką. Z poziomu urządzenia mobilnego można załatwić naprawdę mnóstwo spraw, nie sięgając nawet po komputer. Współczesne telefony zastąpiły wiele odrębnych urządzeń, które jeszcze niedawno nas otaczały, dlatego wybierając tego typu sprzęt warto zwrócić uwagę na jego wszechstronność i długowieczność. Jak wybrać smartfon, który przetrwa próbę czasu? Na jakie parametry zwrócić uwagę? Zapraszam do lektury.Już na wstępie nie zamierzam Was czarować - szukając urządzenia o topowych parametrach, które będzie niezawodne przez wiele lat trzeba liczyć się ze sporym wydatkiem. Dziś ceny na poziomie 6000 zł za smartfon nikogo już nie dziwią, ale w wielu przypadkach wydatek ten należy traktować jak inwestycję, która z biegiem lat może się zwrócić. Korzystając bowiem z odpowiednio wydajnego smartfona zyskujemy nie tylko satysfakcję z użytkowania, ale i cenny czas. Mało tego, flagowiec z odpowiednio dobrym zestawem aparatów może zastąpić cyfrówkę lub lustrzankę, a uwiecznione kadry po latach wciąż będą wyglądały świetnie.Doskonale pamiętam Huawei Mate 20 Pro, model ten miałem okazję testować w 2018 roku i patrząc na jego możliwości z dzisiejszej perspektywy, zdecydowanie przetrwał on próbę czasu. Teraz na rynku zadebiutował Mate 50 Pro, najnowszy model z kultowej serii od Huawei i wygląda na to, że producent kolejny raz znalazł receptę na długowieczność.Smukła obudowa, materiały premium, klasyczne kształty - tak w skrócie można opisać design Mate 50 Pro. Projektanci Huawei nie eksperymentują, ale nie uważam aby była to wada. Szaleńcze zmiany w tak udanej i sprawdzonej konstrukcji po prostu nie mają większego sensu.Design serii Mate nie zmienił się diametralnie na przestrzeni lat, otrzymujemy zatem klasyczną i wygodną obudowę z subtelnie zakrzywionymi krawędziami. Zabieg ten wpływa na ergonomię, sprzęt po prostu lepiej leży w dłoni. Wąskie ramki boczne nadają charakteru, a odpowiednio osadzone przyciski są szalenie komfortowe.Metalowa rama nadaje sztywność całej konstrukcji, a płynne połączenie jej ze szkłem na froncie i pleckach Mate 50 Pro otwierają mnie tylko w przekonaniu, że jest to sprzęt z segmentu premium.Testując smartfony zawsze zwracam uwagę na wodoszczelność obudowy, która powinna być obowiązkowym punktem specyfikacji każdego urządzenia aspirującego do flagowej półki. W tej kwestii Mate 50 Pro nie rozczarowuje - smartfon posiada certyfikat IP68 więc przyjmie każde wyzwanie: nie boi się kurzu, zabrudzeń, temperatur i wody. Nawet na głębokości 6 metrów (w wersji pomarańczowej).Osoby zainteresowane zakupem Mate 50 Pro, mogą wybrać jeden z 3 kolorów. Do dyspozycji otrzymujemy klasyczną i głęboką czerń, bardziej subtelny i połyskujący srebrny i naprawdę oryginalny pomarańczowy. Ten ostatni jest moim tegorocznym faworytem.W Mate 50 Pro w unikalnej wersji wykończonej wegańską skórą zastosowano kompletnie nowe szkło Kunlun, które według producenta jest nawet 10-krotnie bardziej odporne na uszkodzenia. Potwierdza to pięciogwiazdkowy szwajcarski certyfikat SGS.Niezależnie od wariantu otrzymujemy ten sam aparat wyróżniający się piramidalnym wzorem Clous de Paris. Huawei postawił na klasyczny wzór z pierścieniem i ikoniczną, symetryczną formą i trzeba przyznać, że jest to idealne dopełnienie klasycznej formy smartfona.Urządzenia z serii Mate zawsze były kojarzone, jako sprzęt idealny również do zastosowań biznesowych. Ponadczasowa i klasyczna konstrukcja uzupełniona została w tym roku o naprawdę świetny ekran, którego parametry nawet za kilka lat będą wyprzedzać smartfony z niższej półki.Po włączeniu urządzenia uwagę przykuwa niemal bezramkowy wyświetlacz, który dosłownie rozlewa się na powierzchni przedniego panelu. Ale spokojnie, zakrzywione krawędzie nie wpływają negatywnie na obsługę dotykowego ekranu, a zaoblenie ma swoje plusy - smartfon jest cieńszy i lepiej leży w dłoni.6.74 calowy, zakrzywiony ekran OLED o częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz z indywidualnie skalibrowanymi kolorami sprawdzi się zarówno podczas korzystania z aplikacji biznesowych, przeglądania sieci społecznościowych, jak i w grach mobilnych czy podczas oglądania ulubionych filmów. Wszystkie te czynności nie wpływają na zmęczenie oczu ponieważ producent zastosował przyciemnienie z częstotliwością 1440 Hz, które redukuje migotanie.Warto też wspomnieć, że ekran potrafi wyświetlić 1.07 miliarda kolorów, wspiera paletę barw P3 i obsługuje HDR Vivid.Nienaganna wydajność zawsze była domeną topowych smartfonów marki Huawei. Jak jest w przypadku Mate 50 Pro? Na pokładzie nie mogło zabraknąć flagowego procesora Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, współpracującego z układem graficznym Adreno 730. Do dyspozycji otrzymujemy też 8 GB szybkiej pamięci RAM i 256 GB (wersje szklane) lub 512 GB (wersja z wegańską skórą) pamięci wewnętrznej. Co więcej, dostępne jest gniazdo na kartę NM więc w przeciwieństwie do większości flagowców, model od Huawei pozwala rozbudować pamięć urządzenia.Zastosowana konfiguracja w połączeniu z wydajnym układem chłodzenia dają znakomite rezultaty. Mate 50 Pro działa jak na flagowca z 2022 roku przystało - szybko i bezproblemowo. Zapas mocy obliczeniowej jest naprawdę spory więc urządzenie powinno działać tak samo dobrze nawet po 2-3 latach użytkowania.Istotny wpływ na wydajność i wrażenia z użytkowania ma oczywiście dopracowane oprogramowanie. Wraz z Mate 50 Pro otrzymujemy systemz wieloma użytecznymi dodatkami. Głównym źródłem aplikacji jest sklep AppGallery, ale wyszukiwarka Petal pozwala na instalowanie apek również z innych źródeł.W systemie zaimplementowano funkcję SuperHold odpowiedzialną za szybsze uruchamianie aplikacji. Z kolei opcję SuperRender przygotowano z myślą o graczach – jak informuje Huawei, dzięki predykcji międzyklatkowej na poziomie pikseli, telefon utrzyma dla niską temperaturę obudowy i zużywa mniej energii. Warto też zwrócić uwagę na nowe centrum dowodzenia prywatnością - z tego poziomu można w intuicyjny sposób podejrzeć kondycję urządzenia i zadbać o maksymalną ochronę wrażliwych informacji.Huawei Mate 50 Pro działa w oparciu o HMS i nie wspiera oficjalnie usług Google. Na szczęście w sklepie AppGallery znajdziemy większośc niezbędnych aplikacji, specjalna wyszukiwarka pozwala też łatwo instalować apki z innych źródeł. Co więcej, specjalne narzędzie Gspace emulujące inny smartfon z Androidem pozwala na wygodne logowanie się do aplikacji Google.Wszechstronność zapewniają zaimplementowane moduły łączności - smartfon posiada NFC więc można płacić zbliżeniowo za pomocą wybranych banków i aplikacji, w trasie sprawdzi się dwuzakresowy i dokładny GPS (L1 + L5), a miłośników multimediów ucieszą podwójne głośniki Huawei Histen. Doceniłem ich jakość podczas oglądania filmów. Niestety brakuje mi czasu na seans przed telewizorem, dlatego cenię sobie dobre audio w smartfonie. Mate 50 Pro idealnie sprawdzi się w sytuacji, gdy zechcecie obejrzeć odcinek ulubionego serialu w łóżku przed snem.Długie rozmowy telefoniczne czy korzystanie z multimediów musi być wspierane przez mocną baterię. Ten aspekt zawsze był mocną stroną serii Mate, a najnowszy model podtrzymuje dobre tradycje.Za zasilanie odpowiada bateria 4700 mAh wspierana przez wielokanałowe ładowanie HUAWEI SuperCharge: przewodowe o mocy 66 W i bezprzewodowe o mocy 50 W. Zestaw ten pozwoli nie tylko na cały dzień wydajnej pracy, ale i szybkie doładowanie urządzenia w razie potrzeby, aby cieszyć się kolejnymi godzinami użytkowania.Funkcja bezprzewodowego ładowania zwrotnego nie jest powszechnie znana, a szkoda bo można wykorzystać ją w bardzo użyteczny sposób. Oczywiście warunkiem jest posiadanie odpowiedniego smartfona, jak Huawei Mate 50 Pro. Po włączeniu ładowania zwrotnego można naładować słuchawki czy zegarek ze wsparciem dla ładowania bezprzewodowego Qi.Huawei wielokrotnie pokazywał, że potrafi wyprzedzić rynek i oferować rozwiązania z zakresu fotografii mobilnej, których nie znajdziemy u konkurencji. Z nostalgią wspominam możliwości Mate 20 Pro, a w szczególności zdjęcia nocne, które były fenomenalne, jak na swoje czasy.W najnowszym flagowcu producent nie zapomniał o innowacjach, które z pewnością zostaną z nami przez wiele lat. Dzięki aparatowi XMAGE Ultra Aperture, smartfon automatycznie dostosowuje wartość przysłony do warunków otoczenia, a tryb profesjonalny oferuje 10 różnych ustawień, dzięki czemu można indywidualnie dostosowywać poziom rozmycia tła i głębię ostrości.Jak dla mnie, najlepsze ficzery oferuje aparat główny 50 MP z czujnikami RYYB i jeszcze jaśniejszym obiektywem z przysłoną F1.4. Co ważne, jest to 10-stopniowa przysłona z fizyczną regulacją.