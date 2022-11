10 ciekawych gadżetów z szybką dostawą z AliExpress (wyprzedaż 11.11)

Wysyłka z magazynów w Polsce i EU.

1. Robot sprzątający Roborock Q7 Max

2. Pancerny smartfon Cubot KingKong 5 Pro

3. Kontroler Etab NS009S

4. Mini projektor 3D BYINTEK P20

5. Glośnik Mifa A10+

6. Bezprzewodowy odkurzacz Tineco Floor One S5 Combo

7. Elektryczny młynek do kawy DEVISIB

8. Tablet Teclast M40

9. Klawiatura mechaniczna REDRAGON Fizz K617 RGB

10. Dron 4DRC V8

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was listę 10 ciekawych gadżetów z promocji 11.11, które dostarczane są z magazynów w Unii Europejskiej lub Polsce. Dzięki temu możemy cieszyć się naszym zakupem już kilka dni po złożeniu zamówienia.Warto pamiętać również o tym, że AliExpress przygotowało wiele kodów zniżkowych, które można wykorzystać podczas Wyprzedaży 11.11 . Oto ich lista:A teraz zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszą ofertą.Roborock Q7 Max characteryzuje się imponującą mocą ssania na poziomie 4200 Pa oraz cichą pracą. Robot tworzy dokładną mapę pomieszczenia za pomocą technologii PreciSense LiDAR dzięki czemu jest w stanie dokładnie wyczyścić dom. Za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfona, możemy wyznaczyć urządzeniu harmonogram sprzątania i ustawić strefy mieszkania, które będzie omijał. Pojemna bateria 5200 mAh zapewnia do 3 godzin pracy na jednym ładowaniu.Robot sprzątającydostępny jest w cenie 1378,28 zł ($281.00) . Podana cena widoczna jest w koszyku. Wysyłka z Polski.Temu telefonowi nie straszne są upadki z wysokości do 1,5 metra, woda czy kurz. Systemem operacyjnym KingKong 5 Pro jest czysty Android 11 wspierany przez 8-rdzeniowy procesor Mediatek Helio P22 (MT6762). Zdjęcia o dobrej jakości zrobimy za pomocą kamerki głównej 48 Mpix od Sony, a z przodu znajdziemy aparat 25 Mpix. Telefon wyposażono w dwa głośniki stereo, moduł NFC, oraz trzy systemy nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS oraz BEIDOU). Bateria 8000 mAh zapewnia do 48 godzin pracy na jednym ładowaniu.Telefondostępny jest za 711,10 zł ($144.54) . Cenę uzyskamy korzystając z promocji Wydaj i zaoszczędź oraz kuponu stoiska na $3.39 zniżki. Towar z wysyłką z magazynu w Polsce.2 sztuki kontrolera Etab NS009S kompatybilnego z Nintendo Switch, komputerami na systemach Windows 7, 8 lub 10 oraz PlayStation 3. Pad posiada przycisk Turbo, 6-osiowy żyroskop i 3 poziomy intensywności wibracji.2 sztuki kontroleraw kolorze białym kupimy za 122,54 zł . Cenę uzyskamy korzystając z rabatu sprzedawcy oraz promocji Wydaj i zaoszczędź. Wysyłka z magazynu w Hiszpanii.Niezwykle mały projektor 3D BYINTEK P20 zapewnia niezwykłe wrażenia podczas oglądania filmów w 3D. P20 jest w stanie wyświetlić obraz o maksymalnej przekątnej 200 cali. Urzędzenie oferuje rozdzielczość natywną 854 x 480 pikseli i jasność na poziomie 350 ANSI lumenów. By zapewnić pełnie wrażeń podczas seansu, BYINTEK P20 został wyposażony w dwa głośniki 5W. Projektor posiada pojemną baterię 7800 mAh, więc bez problemu możemy go zabrać ze sobą np. na biwak.Mini projektordostępny jest za 1219,02 zł ($242.62) . Podaną cenę uzyskamy korzystając z promocji Wydaj i zaoszczędź oraz kuponu stoiska. Wysyłka z magazynu w Czechach.Głośnik cechuje się długim czasem pracy na baterii bo aż do 24 godzin. Producent wyposażył urządzenie w moduł Bluetooth 5.0, slot na kartę microSD, pendrive USD oraz wejście AUX przez co MIFA A10+ kompatybilne jest z szeroką gamą nosników muzyki. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi możemy prowadzić pozmowy po sparowaniu głośnika ze smartfonem.Głośnikdostępny jest za 156,70 zł ($30.82) korzystając z promocji Wydaj i zaoszczędź. Wysyła z Polski.Tineco Floor One S5 Combo to urządzenie 2-w-1. Jego podstawową funkcją jest równoczesne odkurzanie i mycie podłóg, ale bez problemu przekonwertujemy go również w odkurzacz ręczny by wyczyścić np. sofę. Specjalnie skonstruowana szczotka umożliwia dokładne czyszczenie nawet trudno dostępnych narożników pomieszczenia. Tineco Floor One S5 posiada również funkcję samocozyszenia oraz podwójny zbiornik na wodę dzięki czemu podłogi myjemy tylko czystą wodą.Odkurzaczdostępny jest za 1633,36 zł ($323.70) . Podaną cenę uzyskamy korzystając z kuponu sklepu oraz promocji Wydaj i zaoszczędź. Wysyłka z magazynu we Francji.Elektryczny młynek do kawy z silnikiem 200W oraz ostrzami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Pozwala szybko i łatwo zmielić kawę, przyprawy, orzechy czy zioła. Grubość mielony ziaren można dostosować do własnych preferencji.Elektryczny młynek do kawydostepny jest za 69,85 zł ($13.33) . Cena widoczna w koszyku, wysyłka z Polski.M40 characteryzyje się lekką, wykonaną z metalu obudową. 10,1-calowy wyświetlacz IPS FHD z szerokim kątem widzenia zapewnia niezwykłe wrażenia wizualne. Sprawną pracę urządzenia zapewnia 8-rdzeniowy procesor Unisoc T618, 6 GB pamięci RAM LPDDR4 oraz system operacyjny Android 10 ze wsparciem dla gestów. Teclast posiada gniazdo Dual SIM, dwie kamerki (8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu), obsługuje 4 typy nawigacji (BDS, GPS, GLONASS i Galileo) oraz sieci TD-LTE oraz FDD-LTE 4G. Całość zasilana jest baterią 6000 mAh.Tabletkupimy za 574,60 zł ($119.80) . Cenę uzyskamy korzystając z promocji Wydaj i zaoszczędź oraz kuponu sklepu. Wysyłka z Hiszpanii.Klawiatura współpracuje z systemami Windows XP, Vista, 7, 8 oraz 10. Cechuje się ergonomicznycm wykonaniem, jest mała i łatwa w transporcie. Oferuje podświetlenie RGB i wymienne klawisze. REDRAGON Fizz K617 sprawdzi się zarówno w grach jak i pracy biurowej.Klawiaturę mechanicznąkupimy za 221,61 zł ($43.94) korzystając z promocji Wydaj i zaoszczędź. Wysyłka z magazynu w Hiszpanii.Mini dron wyposażony w kamerkę 4k do robienia wysokiej jakości zdjęc z powietrza. Dronem możemy kontrolować na trzy sposoby - za pomocą gestów, za pomocą dołączonego kontrolera lub za pomocą aplikacji na smartfony. Bateria pozwala na ok. 15 minut lotu i dron jest w tym czasie w stanie pokonać odległość ok. 100 metrów.Dronz kamerką 4k i 3 bateriami w zestawie dostępny jest za 237,64 zł ($46.88) . Cenę uzyskamy korzystając z kuponu stoiska oraz promocji Wydaj i zaoszczędź. Wysyłka z Polski.