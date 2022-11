Wyprzedaż AGD w Netto. Tani odkurzacz bezprzewodowy i robot sprzątający za bezcen

Elektronika w niskich cenach.

Wyprzedaż AGD w Netto - 3.11.2022

Jeszcze nie zakończyła się opisywana przez nas niedawno szalona wyprzedaż w Lidlu , a już wystartowały równie ciekawe okazje w sklepach sieci Netto. W popularnych sklepach już dziś kupić można sprzęt AGD przeceniony nawet o 33 procent. Pośród wielu interesujących produktów znalazło się kilka, na które chcieliśmy zwrócić szczególnie Waszą uwagę. Najbliższy sklep Netto powinny odwiedzić między innymi osoby poszukujące taniego odkurzacza pionowego.Na pierwszy plan pośród masy przecenionych urządzeń wysuwa się, wyceniony na zaledwie 220 złotych. Reklamowany jest jako idealny dla właścicieli zwierząt domowych i będący w stanie wytrzymać nawet 45 minut na jednym ładowaniu baterii. Do wyboru są dwa ustawienia prędkości, a w zestawie znalazł się uchwyt do montażu na ścianie.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoA może, który sam odkurzy mieszkanie? Ten kosztuje tylko 93 złote, emituje hałas na poziomie 55 dB i na jednym ładowaniu baterii trwającym ok. 3 h jest w stanie przepracować nawet 3 godziny. Pojemnik na kurz ma 400 ml pojemności.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoDrugim ze zwracających spojrzenie produktów jesto mocy 1000 W. Kosztuje zaledwie 133 złotych. Producent chwali się funkcją automatycznego wyłączania po 30 minutach bezczynności, pojemnym zbiornikiem 1,25 litra, funkcją zapobiegającą kapaniu oraz podtrzymywaniem ciepła w zakresie 80-83 stopni Celsjusza.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoKolejne z urządzeń godnych uwagi toz pojemnikiem na wodę 400 ml w cenie 99 złotych. Za pomocą tego lekkiego sprzętu da się wygodnie myć podłogi "na gorąco". Podgrzewanie trwa zaledwie 15 sekund, a w zestawie znalazło się 16 akcesoriów. Zwróćcie uwagę na fakt, iż jest to sprzęt z przewodem o długości 5 metrów.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoMiłośnicy zdrowego żywienia, koktajli i świeżo wyciskanych soków powinni zerknąć w stronę dwóch produktów.o mocy 400 W kosztuje 166 złotych, a130 W - 146 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoNa sklepowe półki trafił też ładnyo mocy 2200 W (66 złotych),z 7-stopniową regulacją i tacą na okruchy (66 złotych), czy nawetw cenie 93 złotych. A może urządzenie do naleśników 1000 W za 59 złotych? Jak widzicie, jest tego sporo.