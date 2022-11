Smartwatch Huawei z funkcjami pomiaru ciśnienia i EKG debiutuje w Polsce

Pomiar ciśnienia krwi z nadgarstka

HUAWEI TruSeen 5.0+

Dostępność i cena Huawei Watch D

Polski oddział Huawei ogłosił właśnie wprowadzenie na rynek Huawei Watch D, pierwszego smartwatcha z funkcjami monitorowania ciśnienia krwi oraz analizy EKG, potwierdzonymi certyfikatem CE dla wyrobu medycznego. Jak podkreśla producent, Watch D powstał z misji dbania o zdrowie użytkowników i jest pierwszym tego typu urządzeniem, które umożliwia zarówno pomiar ciśnienia krwi, jak i analizę EKG.Naszą recenzję Huawei Watch D możecie przeczytać już dzisiaj.Według Huawei, autorski algorytm pomiaru ciśnienia TruBP, oparty na modelu kaskadowym i różnych wzorcach ciśnienia krwi, umożliwia wykonanie pomiaru z marginesem błędu w granicach ±3 mm Hg. Dokładność i wiarygodność tej funkcji w Huawei Watch D została potwierdzona przyznaniem europejskiego certyfikatu dla urządzenia medycznego klasy IIa (numer certyfikatu: HZ 2042319-1), wydanego przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland. Metodologia pomiaru oparta jest na mini-pompce i ergonomicznie ukształtowanej poduszce powietrznej połączonej z rozciągliwym paskiem i motylkowym zapięciem. Umożliwia to wysoce precyzyjną pracę czujnika ciśnienia, skrupulatną kontrolę reakcji oraz zmniejszony opór powietrza.Interfejs smartwatcha pomaga wykonać pomiar w prawidłowy sposób, wykrywając nieprawidłową sylwetkę czy ułożenie rąk, tym samym eliminując błędne wyniki. Urządzenie pozwala ustawić przypomnienia o wykonywaniu pomiarów o wyznaczonych porach, np. po pobudce czy przed zaśnięciem. Regularne monitorowanie zmian ciśnienia tętniczego, może okazać się istotne podczas konsultacji niepokojących wyników z lekarzem.Watch D to kolejny po modelach z serii Watch GT 3 Pro smartwatch od Huawei, który umożliwia wykonanie analizy EKG. Aplikacja EKG na bieżąco wykrywa i informuje o zagrożeniach dla zdrowia serca. Potrafi rozpoznać rytm zatokowy, migotanie przedsionków oraz przedwczesne pobudzenia przedsionkowe i komorowe. Pokryte powłoką PVD elektrody znajdujące się pod zakrzywionym, szafirowym korpusem. Pomiar, uzyskany po przytrzymaniu znajdującego się z boku zegarka przycisku przez 30 sekund, wyświetlany jest na ekranie i automatycznie zapisywany w aplikacji Huawei Zdrowie.Huawei Watch D oferuje ulepszoną technologię monitorowania tętna HUAWEI TruSeen 5.0+, która wykorzystuje 8 czujników fotoelektrycznych rozmieszczonych w formie pierścienia, z dwoma grupami źródeł światła, zwiększającymi możliwość przeciwdziałania zakłóceniom poprzez zbieżność różnych sygnałów.Zegarek pozwala także na monitorowanie poziomu SpO2, czyli kluczowego wskaźnika dotlenienia organizmu. Z kolei funkcja HUAWEI TruSleep 2.0 analizuje kluczowe fazy snu, w tym sen głęboki i lekki, fazy REM, drzemki oraz liczbę przebudzeń. Na tej podstawie ocenia jakość snu i przedstawia spersonalizowane porady, które pomagają jak najlepiej wypocząć w nocy. Dzięki wbudowanemu czujnikowi, zegarek wykrywa również temperaturę skóry, informując na bieżąco o zarejestrowanych zmianach. Pozwala także mieć pod kontrolą poziom stresu, a w razie potrzeby doradza użytkownikowi sposoby na jego obniżenie: ruch, odpoczynek lub ćwiczenia oddechowe.Urządzenie wyposażone jest w pozycjonowanie GNSS, pozwalające na precyzyjne śledzenie tras na świeżym powietrzu. Rozpoznaje sześć głównych typów treningu i oferuje ponad 70 trybów treningowych.Sugerowana cena detaliczna smartwatcha Huawei Watch D wynosi, a do pierwszych kupujących trafi już 3 listopada. W okresie od 2 do 27 listopada 2022 r. będzie on dostępny w ofercie specjalnej, w ramach której jego nabywcy otrzymają wagę HUAWEI Smart Scale 3 za 1 zł.Huawei Watch D dostępny będzie u partnerów biznesowych w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Urządzenia będą także dostępne w Strefie Marki na Allegro , na platformie Amazon oraz w Huawei Experience Store i na Huawei.pl W sklepie Huawei.pl na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci przedłużenia gwarancji o rok, 20 rat z RRSO 0%, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł dla klientów, którzy zdecydują się subskrybować newsletter, podwojonych punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, czy wreszcie szybkiej dostawy.Źródło: informacja prasowa