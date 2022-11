Nandme NX-7000 - szczoteczka soniczna z baterią na 365 dni teraz w promocji

Szczoteczka w promocji na 11.11.

Długa żywotność baterii

Dogłębne czyszczenie jamy ustnej

12 końcówek w zestawie

Kup Nandme NX-7000 na 11.11

YVHA03

Powoli rozkręca się listopadowe szaleństwo internetowych zakupów, a sprzedawcy kuszą nas interesującymi promocjami. Nandme NX-7000 to szczoteczka soniczna do higieny jamy ustnej wyróżnia się przede wszystkim bardzo długim, 365 dniowym czasem działania na baterii. Już niedługo, bo już w Dzień Singla będzie ją można kupić w promocyjnej cenie.Nandme NX-7000 będzie idealnym wyborem dla osób, które często zapominają o naładowaniu szczoteczki elektrycznej i są zmuszone myć zęby tradycyjną szczoteczką. Tutaj z pomocą przychodzi NX-7000, która w pełni naładowana (7 – 12 godzin) jest w stanie pracować do. Dzięki temu nie musimy się przejmować, że szczoteczka się rozładuje, nawet w trakcie długich podróży.Szczoteczkę wyposażono w silnik Maglev 4.0, który jest w stanie generować. Według produducenta, tak głębokie czyszczenie pomaga zredukować płytkę nazębną i daje zdrowsze, bielsze zęby.NX-7000 możemy bez problemu dostosować do naszych potrzeb. Szczoteczka oferuje 5 trybów pracy – czyszczenie delikatne i codzienne, wybielanie, polerowanie oraz pielęgnacje dziąseł. Dodatkowo, możemy regulować intensywność czyszczenia. Do wyboru mamy trzy ustawienia – silne, średnie lub lekkie. Razem daje to nam 15 trybów do wyboru.Większość szczoteczek sonicznych posiada tylko 2 główki w zestawie. Wystarczą one tylko na kilka miesięcy po czym trzeba dokupić kolejne. Kupując Nandme NX-7000 dostajemy w zestawie aż 12 główek dzięki czemu nie musimy się przejmować zakupem nowych przez ok. 3 lata.Warto również wspomnieć, ze producent zapewnia. Jeżeli szczoteczka ulegnie w tym czasie awarii, to możemy ją wymienić na nową za darmo.W dniach 11 – 12 listopada Nandme NX-7000 będzie dostępna w promocyjnej cenie na platformie AliExpress . Korzystając z kuponu stoiska oraz kodubędziemy ją mogli kupić za jedyne $29.99 (ok. 143 zł) Źródło: Nandme