Elgato Facecam Pro - profesjonalna kamera internetowa 4K 60 FPS ze świetnym obrazem

Należąca do koncernu Corsair marka Elgato zaprezentowała nową kamerkę internetową o świetnych parametrach. Elgato Facecam Pro odznacza się wysoką rozdzielczością i płynnością rejestrowanego obrazu dzięki połączeniu dobrej matrycy, optyki i technologii przetwarzania wideo.



Świetna jakość obrazu 4K 60 FPS dzięki matrycy Sony Stravis

Omawiany sprzęt marki Elgato został wyposażony w matrycę Sony Starvis o dużej powierzchni 1/1,8 cala i szerokokątny (90 stopni) obiektyw zmiennoogniskowy f/2,0 21 mm z autofokusem, a także specjalny najnowszy procesor sygnału Elgato. Dzięki temu można cieszyć się obrazem 4K 60 FPS przesyłanym przewodowo po USB 3.0 z ultraniskim opóźnieniem. Chip umożliwia też natychmiastową korekcję światła, automatyczną redukcję szumów oraz stosowanie wielu innych nanoobliczeń ulepszających jakość wideo.





Kamerka Elgato Facecam Pro ma odłączany przewód USB-C / Foto: Elgato



Co ciekawe wybierając tryb 1080p, tak naprawdę kamera wciąż przechwytuje 4K, ale układ w locie zaawansowanym algorytmem skaluje obraz do 1080p dla zapewnienia lepszej jakości niż natywne ustawienie matrycy w full HD. Sprzęt podłącza się do komputera za pomocą przewodu USB-C (w komplecie kabel USB-C do USB-C). Nie zostało to powiedziane wprost w komunikacie, ale wzorem innych modeli kamer wysokiej jakości spod marki Elgato, zapewne też Facecam Pro nie ma wbudowanych mikrofonów, więc we własnym zakresie musimy zatroszczyć się oddzielnie o dźwięk.



Bogate oprogramowanie i możliwość zamocowania kamerki Elgato Facecam Pro nawet na statywie

Firma dodaje też specjalne funkcje w programie Camera Hub. Wybór opcji jest dość podobny jak w przypadku cyfrowych lustrzanek (np. ekspozycja, balans bieli, pole widzenia). Jak czytamy w komunikacie - "Kinowe efekty panoramowania, przechylania i zoomu można stosować bez pikselizacji dzięki wydajnej matrycy Facecam Pro i procesorowi sygnału, a twórcy dysponujący kartą graficzną GeForce RTX mogą korzystać z integracji z NVIDIA Broadcast i takich efektów wykorzystujących sztuczną inteligencję jak zamiana czy kinowe rozmycie tła." Ustawienia można zapisać w pamięci Elgato Facecam Pro (podobnie jak np. w gamingowych myszkach) i mieć je pod ręką nawet na innym PC.





Aplikacja Camera Hub daje dostęp do wielu opcji - na screenie tylko mała część ustawień / Foto: Elgato



Sprzęt współpracuje z Elgato Stream Deck pozwalającym na szybką kontrolę dodatkowymi przyciskami (np. zoom, przychylanie, panoramowanie). Dzięki standardowemu gwintowi 1/4 cala, Elgato Facecam Pro można także przymocować (w zestawie znajdziemy klips na monitor) do Elgato Multi Mount lub innego dowolnego statywu z tego typu złączem. Kamera internetowa Elgato Facecam Pro jest już dostępna w sprzedaży. Jej sugerowana cena producenta wynosi 1679 złotych.



Źródło i foto: Elgato

Topowa kamerka submarki Corsair za topową cenę.