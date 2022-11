Sony ujawnia szczegóły na temat PS VR2. Cena powala

Poznaliśmy też datę premiery.



Sony w końcu zdecydowało się ujawnić, kiedy na rynku pojawi się nowy headset firmy przeznaczony do wirtualnej rzeczywistości. Niestety jest jeden problem - cena tego urządzenia zapewne nie będzie tym czego większość osób się spodziewała.



Okazuje się bowiem, że za PS VR2 trzeba będzie zapłacić więcej niż za… konsolę PlayStation 5.



Sony PS VR2 - specyfikacja i cena



PS VR2 zostało wycenione na oszałamiającą cenę 550 dolarów (na dziś w przeliczeniu na złotówki to około 2600 złotych). W zestawie z PS VR2 gracze otrzymają dostęp do kontrolerów Sense oraz słuchawek stereo. Stacja ładująca dla dedykowanych kontrolerów została wyceniona przez Sony na 50 dolarów. Zamówienia przedpremierowe rozpoczną się 15 listopada tego roku. Oficjalnie headset trafi na rynek dopiero w lutym 2023 roku.