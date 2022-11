DJI prezentuje drona Mavic 3 Classic

Portfel może zaboleć.



DJI oficjalnie wprowadził na rynek drona Mavic 3 Classic - nowy, “przystępny” wariant modelu Mavic 3. Producent twierdzi, iż jego nowy dron czerpie to, co najlepsze z opisywanego modelu jednocześnie korzystając z lepszej ceny. W polskich sklepach Mavic 3 Classic w najtańszej wersji został wyceniony na 7999 złotych.



Sami oceńcie czy to mało czy dużo.



DJI Mavic 3 Classic - co potrafi?



Zacznijmy od początku. DJI Mavic 3 Classic nie posiada teleobiektywu, który jest dostępny w modelu Mavic 3. Na pokładzie znajduje się jednak ten sam 20-megapikselowy obiektyw CMOS, system transmisji O3 Plus oraz czas lotu oscylujący w granicach 45 minut. Mavic 3 Classic współpracuje również z Fly More Kit, tak więc same baterie w dronie można wymieniać bez większych przeszkód. W zestawie z nowym dronem DJI znajdziemy także ładowarkę samochodową, trzy pary cichych śmigieł oraz futerał.









Aparat w Mavic 3 Classic potrafi rejestrować wideo w 5.1K przy 50 klatkach na sekundę, 4K przy 60 fps oraz 1080p przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Zdjęcia i wideo można pobrać bezpośrednio z drona na smartfon korzystając z prędkości przesyłu do 80 megabajtów na sekundę podczas korzystania z modułu WI-Fi 6.