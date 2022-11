Dyskietkowy biznes nadal się kręci. Ta firma sprzedaje kilkaset dziennie

Jest popyt, jest podaż.

Sprzedawca dyskietek twierdzi, że jego biznes rozkwita

Zobacz także:

Wydawać by się mogło, że niektóre technologie święcące triumfy na przestrzeni minionych dekad odeszły już w niepamięć. Płyty winylowe ? Ich sprzedaż w 2020 roku po 40 latach wyprzedziła sprzedaż znacznie nowocześniejszych nośników danych. To może kasety magnetofonowe ? Cóż, w 2019 roku sprzedawały się jak szalone. Ba, nawet sprzedaż płyt CD w 2022 roku ma się doskonale. W tym kontekście niechaj nikogo nie dziwi, że istnieje firma, która wciąż świetnie zarabia na... sprzedaży dyskietek.Popyt na dyskietki jest na tyle wysoki, że przy niewielkiej podaży małe podmioty wciąż sprzedające te przestarzałe już nośniki danych są w stanie zarabiać na nich niemałe pieniądze. Jedną z takich firm jestz Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, która sprzedaje około. Niektóre firmy używające starego sprzętu nadal na nich polegają. Tym w Japonii tamtejszy rząd wypowiedział nawet swojego rodzaju wojnę., właściciel Floppydisk.com, rozmawiał z Reuters.com o swojej działalności. W jego magazynie półki wypełnione są jasnozielonymi, pomarańczowymi, niebieskimi, żółtymi i dyskami wysyłanymi do niego z całego świata. Na jednym końcu znajduje się duża magnetyczna maszyna z przenośnikiem taśmowym, który usuwa informacje z dysków, podczas gdy druga maszyna nakłada na nie etykiety. Po co produkować, skoro można przetwarzać coś, co już istnieje?