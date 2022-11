Nadchodzi 11.11 na AliExpress. Kupony działają już teraz

Dzień Singla coraz bliżej.

Jak co roku, Dzień Podwójnej Jedenastki na platformie AliExpress to okazja do zgarnięcia interesujących nas gadżetów w atrakcyjnych cenach. W tej publikacji przygotowaliśmy dla Was zestawienie stron promocyjnych, które warto odwiedzić w tym okresie oraz garść kodów zniżkowych do wykorzystania na platformie, z których możecie skorzystać już teraz.Najważniejszą stroną podczas Dnia Singla 11.11 będzie Wyprzedaż 11.11 . Znajdziemy tu wszystkie najciekawsze oferty, okazje i promocje. Jak podają organizatorzy, zniżki na tej stronie sięgają do 90% i możemy uzyskać tutaj rabat 5 USD za każde wydane 30 USD do maksymalnej kwoty 15 USD upustu. Z biegiem czasu oferta produktów zostanie poszerzona, i tak w dniach 4 - 9 listopada dojdą oferty technologiczne, modowe i do domu. Natomiast w dniach 10 - 12 listopada pojawią się oferty ostatniej szansy.

Wyprzedaż 11.11 na AliExpress

Centrum kuponów - znajdziemy tu całą masę kuponów do wykorzystania na całej platformie jak i sklepach sprzedawców na AliExpress

- znajdziemy tu całą masę kuponów do wykorzystania na całej platformie jak i sklepach sprzedawców na AliExpress Najlepsze marki - promocje na produkty od popularnych marek takich jak Realme, Teclast, Xioami czy OnePlus

- promocje na produkty od popularnych marek takich jak Realme, Teclast, Xioami czy OnePlus Bestsellery - tutaj znajdziemy najpopularniejsze produkty na AliExpress, ze zniżkami do 90%

- tutaj znajdziemy najpopularniejsze produkty na AliExpress, ze zniżkami do 90% Dostawa w 3 - 7 dni - jeżeli zależy Wam na szybkim czasie dostawy, to ta podstrona przypadnie Wam do gustu. Produkty wysyłane z magazynów w Polsce i Unii Europejskiej

- jeżeli zależy Wam na szybkim czasie dostawy, to ta podstrona przypadnie Wam do gustu. Produkty wysyłane z magazynów w Polsce i Unii Europejskiej Wydaj i zaoszczędź - im więcej wydamy, tym więcej zaoszczędzimy. Robiąc zakupy na $30 otrzymamy $5 zniżki, przy wydanych $60 jest to $10 rabatu, a jeżeli w koszyku nazbiera się produktów na łączną sumę $90 to dostaniemy aż $15 upustu.

Kupony rabatowe

11SInstalki6 - $6 zniżki przy wydanych $50

- $6 zniżki przy wydanych $50 11SInstalki12 - $12 zniżki przy wydanych $100

- $12 zniżki przy wydanych $100 11SInstalki18 - $18 zniżki przy wydanych $150

- $18 zniżki przy wydanych $150 11SInstalki24 - $24 zniżki przy wydanych $200

- $24 zniżki przy wydanych $200 11SInstalki31 - $31 zniżki przy wydanych $260

- $31 zniżki przy wydanych $260 11DSale3 - $3 zniżki przy wydanych $40

- $3 zniżki przy wydanych $40 11DSale7 - $7 zniżki przy wydanych $80

- $7 zniżki przy wydanych $80 11DSale12 - $12 zniżki przy wydanych $120

- $12 zniżki przy wydanych $120 11DSale17 - $17 zniżki przy wydanych $170

- $17 zniżki przy wydanych $170 11DSale23 - $23 zniżki przy wydanych $230

Zestaw do rozruchu samochodu UTRAI 2000A

Wideorejestrator 70mai A800S

Kamerka internetowa Essager C3

Smartzegarek Amazfit Stratos 3

Ponadto strona wyprzedaży 11.11 prowadzi również do kilku przydatnych podstron:Warto również odwiedzić stronę Ciepło za niższą cenę , gdzie znajdziemy przeceny na akcesoria i odzież zimową.Oczywiście Dzień Singla nie może się obejść bez kodów zniżkowych. Poniższe kupony mogą być wykorzystane przez wszystkich użytkowników platformy AliExpress i będą aktywne do 12 listopada.Na koniec pozwoliliśmy sobie wybrać kilka interesujących ofert dostępnych na 11.11. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.Zestaw do awaryjnego rozruchu samochodów o prądzie szczytowym 2000A. Idealny do rozruchu pojazdów z silnikami benzynowymi do 8 litrów lub z silnikami Diesla do 6,5 litra. Urzędzenie można wykorzystać do odpalenia samochodu do 30 razy na jednym ładowaniu i jest w stanie działać w ekstremalnych temperaturach - od -20 do 60 stopni Celsjusza. Warto również wspomnieć, że zestaw można wykorzystać jako power bank i wyposażono je w latarkę LED z trzema trybami (światło ciągłe, sygnał SOS oraz stroboskop).Zestaw do rozruchu samochodukupimy za 404,05 zł ($79.76) . Cenę uzyskamy korzystając z kuponu stoiska oraz zniżki z promocji Wydaj i zaoszczędź. Wysyłka z magazynu w Hiszpanii.70mai A800S to wideorejestrator oferujący niezwykle wyraźne nagrania w jakości 4k. Urządzenie wyposażono w czujnik Sony IMX415 o kącie widzenia 140 stopni dzięki czemu uchwyci on wszystkie zdarzenia na poboczu i chodniku. A800S korzysta z technologii redukcji szumów 3D DNR i inteligentnych algorytmów AI by nagrany obraz był zawsze wyraźny, nawet w warunkach słabego oświetlenia.Wideorejestratordostępny jest za 520,70 zł ($102.51) . Podaną cenę uzyskamy korzystając z promocji Wydaj i zaoszczędź. Wysyłka z magazynu we Francji.Kamerka strumieniująca obraz w jakości 1080p 30fps. Jest kompatybilna z większością urządzeń dostępnych na rynku (działa na systemach Windows XP, 7, 8, 10 oraz Mac OS 10.6 i wyższych) oraz szeroką gamą aplikacji streamingowych i wideo (YouTube, Twitch, itd.). Posiada szeroki kąt widzenia 110 stopni i możemy nią obracać o 360 stopni. Wyposażona jest w zaślepkę by uniemożliwić podglądanie nas, gdy nie korzystamy z kamerki.Kamerka internetowadostępna jest za 88,16 zł ($17.54) . Cena tylko dla nowych użytkowników.Smartzegarek stworzony z myślą o osobach aktywnie spędzających swój wolny czas. Amazfit Stratos 3 korzysta z aż 4 systemów lokalizacji - GPS, GLONASS, Beidou oraz Galileo. Można połączyć dwa wybrane przez nas systemy by zwiększyć szybość pozycjonowania i uzyskać bardziej dokładne śledzenie przebytego dystansu. Zegarek oferuje 19 trybów sportowych, a pojemna baterią potrafi wytrzymać do 14 dni zwykłego użytkowania i do 70 godzin nieustannego korzystania z GPS-a.Smartwatchkupimy za 350,90 zł ($69.86) . Cena uzyskamy korzystając z promocji Wydaj i zaoszczędź. Towar wysyłany z magazynu w Polsce.Ciekawych ofert jest znacznie więcej i jak zawsze, każdy znajdzie coś dla siebie. Warto zauważyć, że wiele produktów dostarczanych jest z magazynów w Polsce lub UE, ale nawet w przypadku dostawy z Chin nie powinniśmy obawiać się dodatkowych opłat. Od listopada 2021 roku AliExpress przygotowało się do wdrożenia pakietu e-commerce, co oznacza, że podatek naliczany jest w wygodny sposób - jest już na etapie finalizacji zamówienia. Klient płaci kwotę z podatkiem VAT (23%) i nie musi martwić się, że spotkają go dodatkowe opłaty celno-skarbowe, gdy przesyłka dotrze do kraju.