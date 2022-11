Co tu się dzieje. Smartfon Xiaomi z wymiennym obiektywem Leica M

Xiaomi postanowiło pokazać, że na poważnie traktuje możliwości fotograficzne swoich smartfonów, a współpraca z Leica to nie tylko slogan marketingowy. Najnowszy, koncepcyjny smartfon Xiaomi 12S Ultra może wprowadzić w zdumienie miłośników fotografii - urządzenie wspiera obiektywy w standardzie Leica M. Tak, fizyczne, dołączane obiektywy znane z profesjonalnych aparatów.wygląda niemal identycznie, jak Xiaomi 12 Ultra. Zmiany zaszły w obszarze aparatu - zastosowano tutaj bowiem matrycę dostosowaną do współpracy z wymiennymi obiektywami Leica M.W praktyce otrzymujemy dwa sensory Sony IMX989 z obsługą 10-bitowego formatu RAW ukryte pod taflą szafirowego szkła, aby uniknąć zarysowań. Wokół wyspy aparatów umieszczono specjalny pierścień, który należy odkręcić, aby zamontować adapter wspierający obiektywy Leica M. Przyznam szczerze, że zaprezentowany koncept przypomina mi nieco czasy Galaxy NX. Był to aparat Samsunga wspierający LTE z wbudowanym, Androidem i wymienną optyką.Xiaomi nie ujawniło czy zamierza przenieść zaprezentowaną technologię z modelu koncepcyjnego do masowej produkcji. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Concept Phone rozwijany był jednocześnie z Xiaomi 12S Ultra i wyprodukowano jedynie 10 sztuk tego fotograficznego cacka.Źródło: Xiaomi / engadget