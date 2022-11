Sony chwali się wynikami sprzedaży PS5. Dużo, mało?

Oceńcie sami.

PlayStation 5 nie takim hitem jak przewidywano?





W swoim ostatnim raporcie finansowym, Sony poinformowało, iż firmie udało się sprzedać w poprzednim kwartale około 3,3 miliona sztuk konsol PlayStation 5. Łączna liczba konsol, które trafiły do nowych właścicieli od momentu premiery wyniosła 25 milionów sztuk.Pomimo starań, Sony notuje w 2022 roku bardzo podobne wyniki, co w ostatnich 12 miesiącach. Wpływ na tę sytuację niemal na pewno makonsoli PlayStation 5.Pomimo bardzo podobnej liczby sprzedanych konsol co w ubiegłym roku, przychody Sony znacząco wzrosły w porównaniu do 2021 roku (o około 12 procent) wynosząc 727 miliardy jenów - to niecałe 5 miliardów dolarów. Wszystko to ze względu na podwyższenie ceny konsoli PlayStation 5. Co ciekawe, pomimo znacznie wyższych przychodów, zyski Sony spadły o 49 proc. Analitycy twierdzą, że to przez przejęcie firmy Bungie oraz stale rosnące koszty producentów gier.