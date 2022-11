Wybuch hulajnogi elektrycznej w Warszawie uszkodził blok

Niebezpieczne zdarzenie.

Wybuch hulajnogi elektrycznej w Warszawie

"Policjanci ustalają okoliczności, w których doszło do wybuchu elektrycznej hulajnogi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że urządzenie stojące w jednym w mieszkań na warszawskim Mokotowie wybuchło w czasie, kiedy mężczyzna szykował się do wyjścia z mieszkania. Poważnie została naruszona konstrukcja drzwi wejściowych"

Pilnujcie ładowanego sprzętu

Już ponad dwa lata minęły od wybuchu hulajnogi elektrycznej w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej. Wtedy to eksplozja była tak silna, że uszkodziła elewację bloku mieszkalnego. W tym roku opisywaliśmy też przypadek z Lublina, kiedy to hulajnoga elektryczna zapaliła się w trakcie jazdy. Wzrost popularności tych urządzeń transportu osobistego w naszym kraju po prostu musi przekładać się na zwiększoną liczbę doniesień o ich spektakularnych awariach. Hulajnoga wybuchła w Warszawie po raz kolejny.Do wybuchu hulajnogi elektrycznej w Warszawie doszło ok. godziny 9:00 w poniedziałek, 31.10.2022 roku, przy ulicy Konduktorskiej 3 na Mokotowie. Eksplozja była tak potężna, że wyrwała z elewacji nie tylko okna, ale nawet spory kawał ściany. Uszkodzeniu uległy także drzwi wejściowe do mieszkania.- tłumaczył rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, podkomisarz Robert Koniuszy.Urządzenie eksplodowało w momencie, gdy jego właściciel szykował się do wyjścia z mieszkania. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w celu przeprowadzenia badań. Był świadomy w momencie, gdy udzielano mu pomocy.W wyniku wybuchu na pierwszym piętrze nie doszło na szczęście do pożaru.O tym, dlaczego należy pilnować ładowanego sprzętu pisaliśmy już wielokrotnie. Stanowczo odradzamy ładowanie smartfonów i innych urządzeń elektronicznych w nocy, tym bardziej w okolicach głowy lub po prostu łóżka. Sporadycznie dochodzi do wypadków, wskutek których następuje rozszczelnienie baterii, a w konsekwencji reakcji chemicznej skutkującej zapłonem materiałów znajdujących się w jej wnętrzu.Przezorny zawsze ubezpieczony. Uważajcie na siebie.Źródło: PAP, TVN24