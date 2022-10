Nowa linia routerów D-Link Smart AI LTE łącząca sieć komórkową i dostęp przewodowy

Mimo coraz większego pokrycia kraju przewodowymi sieciami szerokopasmowymi, wciąż część klientów prywatnych i firmowych korzysta z Internetu dostarczanego w technologii telefonii komórkowej. Może to być zarówno kwestia podstawowego łącza jak i zapasowego. Jeśli szukacie routera do obsługi LTE, możecie zaznajomić się z najnowszymi propozycjami marki D-Link.



Szybka sieć WiFi 6 ax i 4G LTE dla wymagających w D-Link Smart G416 oraz D-Link Smart G415

Wszystkie modele D-Link Smart G416, D-Link Smart G415 i D-Link Smart G403 pozwalają na korzystanie z dwóch typów łącz - przewodowego i 4G/3G. Jedno można ustawić jako główne, a drugie w roli zapasowego, aby nagła awaria nie doprowadziła do odcięcia od Internetu. Dwa wyższe routery obsługują sieć mesh i WiFi 6 AX1500 (1201 Mb/s w 5 GHz i 300 MB/s w 2,4 GHz) wraz z możliwościami sztucznej inteligencji. Jak czytamy w komunikacie producenta - "Wbudowany AI Wi-Fi Optimizer stale skanuje kanały Wi-Fi w poszukiwaniu zakłóceń, dzięki czemu zawsze udostępniane jest najlepsze połączenie. Jednocześnie AI Traffic Optimiser nadaje priorytet najważniejszym aplikacjom korzystającym z połączenia z Internetem, co przekłada się na optymalne działanie i stabilność połączeń."





Router D-Link Smart EAGLE PRO AI AX1500 4G+ (G416) / Foto: D-Link



Główną różnicą pomiędzy routerem D-Link Smart EAGLE PRO AI AX1500 4G+ (G416), a routerem D-Link Smart EAGLE PRO AI AX1500 4G (G415), jest obsługa odmiennych standardów 4G LTE. G416 potrafi skorzystać nawet z 4G+ LTE Cat. 6 o pobieraniu do 300 Mb/s, a G415 z racji kompatybilności z 4G LTE Cat. 4 ma download na maksymalnym poziomie do 150 Mb/s. Sprzęty mają cztery gigabitowe porty RJ-45. Jeden w roli WAN i pozostałe trzy jako LAN. Co ciekawe powiązana z routerami aplikacja Eagle Pro AI jest zgodna z Google Assistant I Amazon Alexa zapewniając wygodne sterowanie przy użyciu komend głosowych.



Router D-Link Smart EAGLE PRO AI AX1500 4G (G415) / Foto: D-Link



D-Link Smart G403 dla oszczędnych użytkowników, którym wystarczy pasmo 2,4 GHz dla WiFi

Model dla oszczędnych z niższymi parametrami. W routerze D-Link Smart EAGLE PRO AI N300 4G (G403) nie znajdziemy aż tak mocnej sieci przewodowej i bezprzewodowej. Wbudowany modem jest zgodny z 4G LTE Cat. 4, czyli maksymalnie do 150 Mb/s dla pobierania. Za to sieć WiFi to już leciwe WiFi 4 N300. W takim razie mamy do dyspozycji wyłącznie jedno pasmo 2,4 GHz i transfery do 300 Mb/s. W kwestii portów RJ-45 znów otrzymujemy cztery sztuki (trzy LAN i jeden WAN), ale tylko Fast Ethernet 100 Mb/s.





Router D-Link Smart EAGLE PRO AI N300 4G / Foto: D-Link



