Doogee wchodzi na rynek tabletów. Poznaj Doogee T10

Nowość na rynku.

Kup Doogee T10 w promocyjnej cenie

T10

Firma Doogee, która znana jest przede wszystkim ze swoich pancernych smartfonów, postanowił poszerzyć swoje portfolio o pierwszego tableta. Oto Doogee T10.T10 może pochwalić się smukłym wykonaniem. Obudowa o grubości 7,5 mm wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium nadając urządzeniu elegancki wygląd. Tablet jest też niezwykle lekki – waży jedyne 430 gram. Doogee T10 wyposażony został w 10,1-calowy wyświetlacz FHD+ (1920 x 1200 px), który pochwalić się może certyfikatemw dziedzinie ochrony oczu. Tablet dba by nasze oczy nie odczuwały zmęczenia, oddając do naszej dyspozycji tryb redukujący emisję niebieskiego światła o 50%. Wsparcie dlaoznacza, że T10 pozwala na strumieniowanie zawartości w rozdzielczości 1080p.Producent wyposażył Doogee T10 w 8-rdzeniowy procesor Unisoc T606 oraz układ graficzny Mali G57. Ponadto urządzenie korzysta z 8 GB RAM LPDDR4 (rozszerzalne do 15 GB) i oferuje 128 GB pamięci masowej na pliki użytkownika. Pamięć masową możemy rozszerzyć o maksimum 1 TB za pomocą karty microSD.Doogee T10 to nie tylko narzędzie do rozrywki i relaksacji w wolnych chwilach. Podłączając do niego rysik oraz klawiaturę (sprzedawaną oddzielnie), możemy z niego uczynić także mini komputer do pracy. Tablet oferuje funkcję podzielonego ekranu umożliwiającą korzystanie jednocześnie z dwóch aplikacji.Warto również wspomnieć, że Doogee T10 wyposażono w kamerkę główną 13 Mpix i frontową 8 Mpix. Tablet oferuje wsparcie dla sieci dual 4G LTE oraz pasm WiFi 2,4 oraz 5G. Całość działa na systemie Android 12, a zasilane jest przez pojemną baterię 8300 mAh, która zapewnia do 4,5 godziny grania w gry, 7 godzin oglądania materiałów wideo lub 7,5 godziny surfowania po sieci.Z okazji premiery urządzenia, tablet Doogee T10 można teraz kupić na platformach AliExpress zaoraz Doogeemall zakorzystają z koduPo więcej informacji o Doogee T10 zapraszamy na oficjalną stronę produktu Źródło: Doogee