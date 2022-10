Promocja na produkty firmy Blackview na 11.11. Przeceny sięgają 50%

Zniżki do 50%.

Blackview BV7200

Blackview Tab 15

Już jutro firma Blackview wystartuje z promocjami na swoje produkty na platformie. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm produktom z nadchodzącej promocji – pancernemu smartfonowi Blackview BV7200 oraz tabletowi Blackview Tab 15.Jak przystało na pancerny smartfon, BV7200 posiada certyfikatyorazco oznacza, że odporny jest na wysokie temperatury, wstrząsy, wilgoć, pyły i deszcz. Telefon jest w stanie wytrzymać upadki z wysokości nawet 1,8 metra.Blackview BV7200 działa na systemieopartym na Androidzie 12. Daje on dostęp do wielu funkcji związanych z prywatnością dzięki czemu możemy w łatwy sposób sprawdzić które aplikacje mają dostęp do naszych danych i pozwoleń. Urządzenie napędzane jest przez 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G85 oraz układ graficzny ARM Mali G52.Co ciekawe, BV7200 posiada rozszerzalną pamięć RAM. Standardowo mamy dostęp do 6 GB pamięci LPDDR4X, którą możemy poszerzyć o dodatkowe 4 GB. Na pliki użytkownika przeznaczono 128 GB, które również możemy rozbudować za pomocą karty microSD o maksymalnie 1 TB. By zapewnić jak najlepszą jakość połączenia internetowego, urządzenie obsługuje dual 4G.Producent wyposażył telefon w 6,1-calowy wyświetlacz HD+ (720 x 1560 px) chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 3. Dzięki specjalnemu trybowi, z urządzenia możemy korzystać nawet w rękawiczkach. Przycisk Power działa również jako czytnik linii papilarnych dzięki czemu w szybki i łatwy sposób odblokujemy telefon. Z tyłu BV7200 znajdziemy mały wyświetlacz, który pokazuje nam najnowsze powiadomienia. Blackview obsługuje NFC oraz systemy nawigacji satelitarnej GPS, Beidou, Glonass oraz Galileo.By zapewnić odpowiednią żywotność telefonu, producent wyposażył go w pojemną bateriękorzystającą z technologi szybkiego ładowania. Powinno to wystarczyć na ok. 10 godzin grania na telefonie, 11 godzin oglądania materiałów wideo lub 31 godzin słuchania muzyki. Telefon możemy również wykorzystać jako power bank by naładować inne urządzenia.Telefon Blackview BV7200 kupimy od godz. 8:00 1 listopada za 1043,24 zł ($209.09) Pierwsze co rzuca się w oczy w przypadku Tab 15 to jego ultrasmukłe wykonanie. Tablet o grubości 7,3 mm waży zaledwie 525 gramy. 10,51-calowy wyświetlacz LCD IPS FHD+ (1200 x 1920 px) pokrywa aż 83% powierzchni urządzenia. Tab 15 wspiera Widevine L1 dzięki czemu możliwe jest strumieniowanie zawartości w jakości 1080p.By zapewnić odpowiednią wydajność urządzenia, producent wyposażył tablet w 8-rdzeniowy procesor Unisoc T610 wykonany w procesie technologicznym 12 nm. Za płynną rozgrywkę odpowiada zaś układ graficzny Mali-G52-3EE o taktowaniu 614,4 MHz. Jeżeli zaś chodzi o pamięć, to mamy tu do czynienia z 8 GB RAM (z możliwością rozszerzenia do 14 GB) i 128 GB przeznaczone na pliki użytkownika. Całość zasilana jest przez pojemną baterią 8280 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 18W.Blackview Tab 15 działa na systemie operacyjnym, który oparty jest na Androidzie 12. Cechuje się on schludnym i przejrzystym interfejsem, a dzięki funkcji rozpoznywania często używanych aplikacji, jest on w stanie przyśpieszyć ich uruchamianie aż o 15%. Tab 15 możemy także przemienić w komputer dzięki odpowiedniemu funkcji. Tryb PC umożliwia jednoczesne otworzenie wielu aplikacji lub stron internetowych.Z tyłu Tab 15 znajdziemy kamerkę 13 Mpix, która można nam posłużyć np. do zrobienia wyraźnych zdjęć dokumentów zaś z przodu umieszczono aparat 8 Mpix do zdjęć selfie lub prowadzenia wideokonferencji.Tablet Blackview Tab 15 dostępny będzie jutro od godz. 8:00 za 1134,92 zł ($227.54) Źródło: Blackview