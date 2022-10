Sprzęt Huawei nawet 50% taniej. Rusza oferta Black Friday

Oferty promocyjne od Huawei

Na prawdziwe Black Friday musimy poczekać do 25 listopada, ale już teraz poszczególni producenci ruszają ze swoimi wyprzedażami, aby zachęcić kupujących do swoich produktów. Huawei ruszył właśnie z akcją Black Friday Early Bird, a przeceny sięgają 50%. Przyjrzyjmy się zatem, które urządzenia warto kupić.Od 31 października do 6 listopada w sklepie internetowym huawei.pl można kupić wybrane laptopy, smartwatche, smartfony, słuchawki czy tablety Huawei w atrakcyjnych cenach i zestawach. Rabaty w ramach Early Bird wynoszą nawet 50%.Z okazji promocji Early Bird na subskrybentów huawei.pl czekają także dodatkowe korzyści. Każdy otrzyma kupon o wartości 50 zł na start, 20 rat z RRSO 0% na zakupy powyżej 300 zł oraz możliwość skorzystania z szybkiej dostawy.Smartfonw obu kolorach ozstał przeceniony o 50%. Urządzenie w wersji 8/128 GB możemy nabyć obecnie za 1 149 zł . Czy warto? Tego dowiecie się z naszej recenzji . Z pewnością jest to smartfon wyróżniający się piękną obudową i niezłą wydajnością. Co więcej, producent dorzuca etui w prezencie, HUAWEI Watch Fit 2 Active za 359 zł lub słuchawki HUAWEI FreeBuds SE za 149 zł.Przeceny na poziomie 28% doczekał się laptop MateBook D14 w wersji z procesorem Intel i5, 8 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB. Za komputer zapłacimy teraz 2799 zł , a opcjonalnie możemy dobrać router HUAWEI AX2 (49 zł), ładowarkę HUAWEI 65W (99 zł) lub słuchawki HUAWEI FreeBuds 4i (299 zł). Jest też opłacalna usługa przedłużenia gwarancji o 12 miesięcy za 9,9 zł.