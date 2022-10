Nietypowe futurystyczne słuchawki Xiaomi. Korzystają z przewodnictwa kostnego

Egzotyczne przewodnictwo kostne głównym wyróżnikiem nowych słuchawek Xiaomi

Najnowsze słuchawki koncernu Xiaomi nie wyglądają jak typowe rozwiązanie Bluetooth dostępne w sklepach. Xiaomi postawiło w Bone Conduction Headphones nie na tradycyjne malutkie przetworniki wkładane do uszu, a przewodnictwo kostne. To zdecydowanie nie pierwsze wypuszczone na rynek słuchawki tego typu, ale technologia jest naprawdę rzadko spotykana w konsumenckich rozwiązaniach i wciąż zdaje się egzotyczna dla większości użytkowników. Ostatnio obcowałem z nią podczas. W przypadku Xiaomi mowa nie o wbudowaniu w bardziej kompleksowe urządzenie, a sprzęcie typowo do samego audio.Oficjalnie słuchawki Xiaomi Bone Conduction Headphones są dystrybuowane tylko w Chinach, ale na pewno, podobnie jak w przypadku innych produktów z takich modelem sprzedaży, będziecie mogli je zamówić także w azjatyckich sklepach wysyłkowych z dostawą do Polski. Głównym wyróżnikiem słuchawek Xiaomi jest zastosowanie specjalnych przetworników przewodnictwa kostnego (trzeba je dość ciasno osadzić na czaszce, która będzie przenosić dalej drgania do aparatu słuchu) i co za tym idzie nietypowy wygląd.