Redmi Note 12 Discovery Edition miał ładować się 9 minut z 210 W, ale Xiaomi nieco przesadziło

Xiaomi przestrzeliło o kilkanaście procent wartości ładowania dla Redmi Note 12 Discovery Edition

Standardowa wersja Redmi Note 12 początkowo miała oferować 120 W ładowania. Jednak finalnie Xiaomi zapewniło, że Redmi Note 12 Discovery Edition obsługuje aż 210 W, co owocowałoby napełnieniem ogniwa do pełna w zaledwie 9 minut. Wynik naprawdę imponujący zarówno pod względem szczytowej dostarczanej mocy jak i czasu przesyłania energii. W praktyce jest nieco gorzej, ale i tak Xiaomi wygrywa z konkurencją.





Nieco ponad 10 minut do 100 proc. to i tak rewelacyjny wynik / Foto: chongdiantou



Niezależne testy Charger Labs zamieszczone na chongdiantou wykazały, że zamiast 9 minut, smartfon potrzebuje dokładnie 10 minut i 10 sekund na całkowite napełnienie wbudowanych akumulatorów. To o mniej więcej 13 proc. czasu więcej niż zakładano. Poza tym maksymalna moc osiągana po około trzech minutach wynosiła 184,85 W, a nie pełne 210 W. Co za tym idzie mowa o około 12 proc. niższej wartości niż deklaruje producent.



Nawet nieco niższa efektywność ładowania Redmi Note 12 Discovery Edition robi ogromne wrażenie

O ile wyniki zdecydowanie różnią się od haseł reklamowych, tak trzeba przyznać, że realne osiągi są w zasadzie niemalże równie imponujące. To czy Redmi Note 12 Discovery Edition byłby przedstawiany jako smartfon ładujący się 9 minut przy 210 W, czy 10 minut z 185 W, nie ma już wielkiego znaczenia dla użytkownika. Obie wartości są genialne i realnie nieodczuwalne w korzystaniu z urządzenia. Co jednak warte odnotowania, Redmi Note 12 Discovery Edition nie nagrzewa się w większym stopniu niż inne smartfony z szybkim ładowaniem. Jego najwyższa temperatura wynosiła 43,3 stopni Celsjusza, a to mniej niż chociażby w iPhone 13 Pro Max z 29 W ładowaniem, który osiąga 45,8 stopni Celsjusza.



Źródło: notebookcheck net / Foto tytułowe: Xiaomi

Różnica nie jest jednak ogromna.