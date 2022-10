Rode wchodzi na rynek produktów dla graczy

Renomowany producent wchodzi do gry.

to firma doskonale znana muzykom, ale też streamerom, osobom tworzącym podcasty, czy też zajmującym się filmowaniem, także za pomocą lustrzanek. Producent sprzętu audio zapowiedział właśnie rozszerzenie swojej oferty produktowej i otworzenie jej na kolejne grono odbiorców. Takie, na którym można zarobić niemałe pieniądze. Rode zaprezentował premierowe rozwiązania dla graczy.Dlaczego dopiero teraz? Księgowi australijskiego producenta sprzętu audio bardzo długo lekceważyli gamingowy segment rynku. Dobrze, że sytuacja uległa zmianie. Czy Rode będzie jednym z liderów rynku? To się okaże. Na razie wiemy tyle, że gamingowa seria produktów Rode nosi nazwęi że w jej skład wchodzą na ten moment dwa mikrofony i oprogramowanie Rode Unify, rozwijane z myślą o streamerach.Soft to tak naprawdę zaawansowany mikser z wieloma opcjami personalizacji. Za jego pomocą można miksować sygnał z czterech mikrofonów podłączonych pod gniazda USB lub dźwięk z maksymalnie sześciu różnych źródeł - gier, filmów, aplikacji i tak dalej. Nie brakuje opcji redukcji szumów, filtrów, bramek szumu, czy też kompresorów,

Rode XDM-100

Oprogramowanie Rode Unify. | Zdjęcie: RodeJak zapewne się domyślacie, niektóre funkcje Rode Unify zadziałają tylko ze sprzętem marki Rode. Oprogramowanie jest dołączane za darmo z mikrofonami Rode X, a osoby nie dysponujące tym urządzeniami mogą subskrybować je zaRode XDM-100 to przedstawiciel średniego segmentu urządzeń, wyposażony w łączność USB-C, gniazdo jack 3.5 mm z regulacją głośności, przycisk wyciszania oraz koszyk antywstrząsowy i wbudowany filtr pop. W tym wypadku mamy do czynienia z konstrukcją o charakterystyce dynamicznej. Tanio nie jest, bowiem cena Rode XDM-100 to aż 250 dolarów, czyli ok. 1183 złotych.