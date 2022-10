Internauta nabył stary serwer Netflixa. Oto, jakie skrywał tajemnice

Ciekawostka dla fanów Netflixa i nie tylko.

Serwer Netflixa prezentuje się interesująco

Użytkownicy przeróżnych usług internetowych niezwykle rzadko mogą dowiedzieć się, jak wygląda od zaplecza sprzęt, który umożliwia ich świadczenie. Podobnie jest z resztą w branży game-developerskiej, gdzie devkity dla programistów stanowią temat tabu i tajemnicę chronioną prawem i obwarowaną surowymi umowami. Za sprawą jednego z użytkowników serwisu Reddit możemy tymczasem podziwiać jeden z serwerów Netflixa. Serwer, na którym przechowywano filmy i seriale, wyświetlane przez internautów z jakiegoś rejonu świata. Netflix odpowiada za sporą część dziennego ruchu internetowego. Nic dziwnego, bowiem z tej największej na świecie platformy VOD korzysta około. Aby zapewnić płynne działanie tejże usługi, Netflix wykorzystuje sieć dostarczania treści znaną jako Open Connect. Składa się nań szereg lokalnych serwerów zawierających kopie treści wideo. Takim właśnie serwerem pochwalił się pewien użytkownik Reddita.Przechowywanie treści w bliskiej odległości geograficznej od widzów pomaga zapewnić szybkie buforowanie danych, ale jak zapewne się domyślacie, przy tak dużej liczbie subskrybentów i ogromnej ilości treści, wymaga to mnóstwa przestrzeni na dane. Netflix dostarcza pewnych informacji w temacie Open Connect, ale nie chwali się sprzętem serwerowym. Już nie musi, wszystko stało się jasne.Internauta pracujący dla dużego dostawcy usług internetowych nabył wycofany ze służby serwer Netflixz okolic 2013 roku. PoisonWaffle3 przed zakupem wiedział tylko, że Netflix wyczyścił znajdujące się w nim dyski z danych, że sprzęt wykorzystywał system uniksopodobny, a sam serwer miał wiele dysków. Nic poza tym.Gdy kupiony sprzęt dotarł do internauty, odsłonił sporo tajemnic. W środku znajdowała się płyta główna Supermicro, procesor(10 rdzeniowy, 20 wątkowy), 64 GB pamięci RAM DDR3 oraz cała masa nośników danych - 36 dysków twardych Western Digital o pojemności(łącznie 262 TB przestrzeni na dane) i prędkości obrotowej 7200 obr./min. oraz 6 dysków SSD o pojemności 500 GB każdy produkcji Microna.W środku był też czterozłączowy, 10-gigabitowy ethernetowy NIC, cztery kontrolery LSI SAS9211-8i i dwa zasilacze o mocy 750 W każdy.Co może teraz zrobić PoisonWaffle3 z takim sprzętem? No nie wiem, może wypasiony NAS?Źródło: Reddit